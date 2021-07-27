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  4. Jeff Bezos'tan NASA'ya Ay'a gönderilecek uzay aracı için dudak uçuklatan teklif!

Jeff Bezos'tan NASA'ya Ay'a gönderilecek uzay aracı için dudak uçuklatan teklif!

27.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder iş adamı Jeff Bezos, Ay'a yaptığı yolculuğun ardından ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA), şirketi Blue Origin'e Ay'a gönderilecek insanlı uzay aracı yapması için ihale vermesi karşılığında NASA'nın masraflarını 2 milyar dolara kadar karşılamayı teklif etti.

Jeff Bezos'tan NASA'ya Ay'a gönderilecek uzay aracı için dudak uçuklatan teklif!

NASA, Nisan'da Blue Origin ve Dynetics'in tekliflerini redderek milyarder girişimci Elon Musk'ın SpaceX şirketinin en erken 2024'te Ay'a astronot gönderecek uzay aracı inşası için verdiği 2.9 milyar dolarlık teklifini kabul etmişti.

Blue Origin, ihale teklifini Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp ve Draper şirketleri ortaklığında vermişti.

NASA, ihaleyi kimin kazandığına karar verirken kendi bütçe sıkıntıları ve SpaceX'in yörünge misyonlarındaki başarısı gibi unsurları sebep olarak göstermişti.

JEFF BEZOS KESENİN AĞZINI AÇTI

Bezos, NASA Başkanı Bill Nelson'a gönderdiği mektupta Blue Origin'in mevcut mali yıl ve gelecek yıllarda tüm ödemelerinden feragat ederek 2 milyar dolara kadar masrafları karşılamak istediğini açıkladı. Blue Origin karşılığında sabit ödemeli bir sözleşme talep ediyor ve sistem geliştirmesinde oluşabilecek fazla maliyeti karşılayacağını belirtiyor.

Bezos, "NASA bütçe sıkıntıları nedeniyle iki şirkete ihale verme stratejisinden saptı ancak bu teklif bütçe engelini kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

Bezos, "Rekabet olmadan NASA'nın kısa ve uzun dönemli Ay görevleri ertelenecek, daha fazlaya mâl olacak ve ulusal çıkarlara hizmet etmeyecektir" diye ekledi.

NASA sözcüsü ajansın mektubu aldığını söyledi ancak konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

UZAYA ÇIKMIŞTI

Bezos, altı gün önce üç kişilik ekibi ile beraber Blue Origin'in "New Shepard" isimli aracıyla uzaya gitmişti. Bu adım gelişen uzay turizmi alanında şirketin önemli bir konuma gelmesi için bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

(Reuters)

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