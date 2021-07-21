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Jeff Bezos, uzay seyahatinden görüntüler paylaştı

21.07.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder iş insanı Jeff Bezos, uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracı ile birlikte dün uzaya çıktı. Bezos'a Kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra uzaya çıkan en genç insan unvanını kazanan Olivier Deamon ve uzaya çıkan en yaşlı insan unvanını kazanan Wally Funk eşlik etti. Şimdi ise yaklaşık 10 dakika süren uçuştan görüntüler paylaşıldı.

Jeff Bezos'un uzay seyahati dün ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatılmasıyla gerçekleşti. Uzaya fırlatılan Bezos ve yanında yer alan 3 kişi, güvenlik bir şekilde Dünya'ya geri döndü.

Jeff Bezos Kendi Roketiyle Uzaya GittiJeff Bezos Kendi Roketiyle Uzaya Gitti

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve tarihte "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürdü. Ancak Blue Origin, uçuş süresince kabin içi canlı görüntüler paylaşmadı.

EN YAŞLI VE EN GENÇ İSİM BİR ARADA

Uçuş sonrası Jeff Bezos, kabin içinde yaşadıkları eğlenceli anları gösteren bir videoyu Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

Jeff Bezos uzayda

YER ÇEKİMSİZ ORTAMIN KEYFİNİ ÇIKARTTILAR

Yayınlanan videoda, uzaya çıkan isimlerin yer çekimsiz ortamın keyfini çıkarttığı anlar yer aldı. Hatta uzaya çıkan isimlerin küçük turuncu bir topla yer çekimsiz ortamı deneyimlediği anlar da kameralara yansıdı.

Blue Origin kabin içi görüntü

Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos, söz konusu uçuş ile Virgin Galactic ile geçtiğimiz günlerde uzaya çıkan Richard Branson'ın ardından uzaya çıkan 2. milyarder oldu.

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay yolculuğu gerçekleştiMilyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay yolculuğu gerçekleşti

Uzaya fırlatılan en büyük pencereli kapsülü kullanan Bezos, beraberindeki isimlerle birlikte yaklaşık 107 kilometre yüksekliğe çıktı.

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Jeff Bezos
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