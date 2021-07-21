Jeff Bezos, uzay seyahatinden görüntüler paylaştı

Jeff Bezos'un uzay seyahati dün ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatılmasıyla gerçekleşti. Uzaya fırlatılan Bezos ve yanında yer alan 3 kişi, güvenlik bir şekilde Dünya'ya geri döndü.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve tarihte "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürdü. Ancak Blue Origin, uçuş süresince kabin içi canlı görüntüler paylaşmadı.

EN YAŞLI VE EN GENÇ İSİM BİR ARADA

Uçuş sonrası Jeff Bezos, kabin içinde yaşadıkları eğlenceli anları gösteren bir videoyu Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

YER ÇEKİMSİZ ORTAMIN KEYFİNİ ÇIKARTTILAR

Yayınlanan videoda, uzaya çıkan isimlerin yer çekimsiz ortamın keyfini çıkarttığı anlar yer aldı. Hatta uzaya çıkan isimlerin küçük turuncu bir topla yer çekimsiz ortamı deneyimlediği anlar da kameralara yansıdı.

Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos, söz konusu uçuş ile Virgin Galactic ile geçtiğimiz günlerde uzaya çıkan Richard Branson'ın ardından uzaya çıkan 2. milyarder oldu.

Uzaya fırlatılan en büyük pencereli kapsülü kullanan Bezos, beraberindeki isimlerle birlikte yaklaşık 107 kilometre yüksekliğe çıktı.

