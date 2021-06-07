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Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Tarih verdi

07.06.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve halihazırda dünyanın en zengin ikinci ismi olan Jeff Bezos, temmuzda uzay seyahatine çıkacağını duyurdu.

Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kurduğunu belirtti.

Kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını açıklayan Bezos, "En iyi arkadaşımla, en büyük macera." ifadesini kullandı.

İLK UÇUŞ İLE GİDECEK

Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacak.
Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu ocak ayında yapmıştı.

Jeff Bezos kimdir? Hayatı hakkında detaylarJeff Bezos kimdir? Hayatı hakkında detaylar

Bezos, mayısta Amazon'daki üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Jeff Bezos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
musk ıda alda git.gidisiniz olsun da dönüsünüz olmasın insallah.
bill gates i de , musk ıda al dönme.
hasetlikten çatlayanlar(almanya bizi kıskanıyor gibi) klavye silahşörlüğüne başlarlar artık. hahahahaha

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