Jeff Bezos ve Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani arasındaki dava ülkede e-ticareti şekillendirecek

E-ticaret devi Amazon ile Hindistan'ın en büyük şirketi Reliance arasındaki dava merakla izleniyor. İki şirket arasındaki husumetin nedeni ise Amazon ve Reliance'ın de Hint perakende şirketi Future Group ile ayrı ayrı anlaşma yapmış olması.

Analistler iki şirket arasındaki yasal mücadelenin, Hindistan'daki e-ticareti önümüzdeki yıllarda şekillendireceği görüşünde.

Forrester danışmanlık şirketinden kıdemli analist Satish Meena, "Bu olayın çok büyük olduğunu düşünüyorum. Amazon diğer piyasaların hiçbirinde böylesine bir rekabet ile karşılaşmadı" dedi.

Her ne kadar Amazon'un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olsa da, Reliance'ın başındaki Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani de piyasaları sarsan biri olarak biliniyor.

Sektörün öncü isimleri, Ambani'nin perakende planlarının Amazon için büyük bir tehdit oluşturacağını düşünüyor.

Amazon, Hindistan'da agresif bir şekilde büyüyor. Reliance da hem e-ticaret hem de süpermarket tarafında büyümek istiyor.

Future Group hakkında neden mücadele ediyorlar?

Bir holding olan Future Group, bu yılın başında Reliance'a 3,4 milyar dolar değerindeki perakende varlıklarının satışını gerçekleştirdi.