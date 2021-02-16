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Jeff Bezos ve Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani arasındaki dava ülkede e-ticareti şekillendirecek

16.02.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Jeff Bezos ve Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani arasındaki dava ülkede e-ticareti şekillendirecek

E-ticaret devi Amazon ile Hindistan'ın en büyük şirketi Reliance arasındaki dava merakla izleniyor. İki şirket arasındaki husumetin nedeni ise Amazon ve Reliance'ın de Hint perakende şirketi Future Group ile ayrı ayrı anlaşma yapmış olması.

E-ticaret devi Amazon ile Hindistan'ın en büyük şirketi Reliance arasındaki dava merakla izleniyor. İki şirket arasındaki husumetin nedeni ise Amazon ve Reliance'ın de Hint perakende şirketi Future Group ile ayrı ayrı anlaşma yapmış olması.

Analistler iki şirket arasındaki yasal mücadelenin, Hindistan'daki e-ticareti önümüzdeki yıllarda şekillendireceği görüşünde.

Forrester danışmanlık şirketinden kıdemli analist Satish Meena, "Bu olayın çok büyük olduğunu düşünüyorum. Amazon diğer piyasaların hiçbirinde böylesine bir rekabet ile karşılaşmadı" dedi.

Her ne kadar Amazon'un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olsa da, Reliance'ın başındaki Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani de piyasaları sarsan biri olarak biliniyor.

Sektörün öncü isimleri, Ambani'nin perakende planlarının Amazon için büyük bir tehdit oluşturacağını düşünüyor.

Amazon, Hindistan'da agresif bir şekilde büyüyor. Reliance da hem e-ticaret hem de süpermarket tarafında büyümek istiyor.

Jeff Bezos

Future Group hakkında neden mücadele ediyorlar?

Bir holding olan Future Group, bu yılın başında Reliance'a 3,4 milyar dolar değerindeki perakende varlıklarının satışını gerçekleştirdi.

2019'dan bu yana ise Amazon, şirketin perakende tarafı olan Future Coupons'ta yüzde 49'luk bir hisse edindi. Böylece şirketin dolaylı sahibi oldu.

Amazon, bu satışın bsonucu olarak Future Group'un, Reliance da dahil olmak üzere başka bir Hint şirketine satış yapamayacağını öne sürüyor.

Future Retail ise daha çok fiziksel mağazalarda satış yapan bir şirket olduğu için pandemiden ağır bir şekilde etkilendi.

Bu yüzden Reliance'a yaptığı satış, şirketi çalışır bir halde tutmak için önemliydi.

Şimdi bu mesele mahkemeye taşınmış durumda. Geçen pazartesi Delhi'deki yüksek mahkeme bir önceki hafta alınan satışı durdurma kararını geri çevirdi.

Amazon da temyize gitti.

Eğer Reliance'a satışın gerçekleşmesi izni verilirse perakende alanında Hindistan'ın 420 şehrinde 1800 mağazaya erişim sağlayacak.

Eğer Amazon başarılı olursa rakibinin e-ticaret alanında avantaj sağlamasının önünü kesecek.

Man with shopping bags in front of Reliance grocery store.

Hindistan'da e-ticaret hızla büyüyor

Dünyanın en zengin iki iş adamı arasındaki bu mücadele e-ticaret alanında halen büyümeye açık olan Hindistan'da işlerin ne kadar zor olduğuna bir işaret.

Aynı zamanda yabancı şirketlerin ülkede iş yapmasının zor olduğunu da gösteriyor.

Hint hükümetinin korumacı bir adımı olarak görülen politika kapsamında Hindistan'da yerel şirketlerin envanterlerini ve markalarını yabancı şirketlere satması engelleniyor.

Forrester danışmanlık şirketinden kıdemli analist Satish Meena Hindistan pazarı için ise "Çin ve ABD'den sonra bu şirketlere böylesine büyüme alanı taşıyan başka bir pazar yok" dedi.

Hindistan'ın perakende sektörünün büyüklüğü 850 milyar dolar iken çok küçük bir kısmı e-ticarete açık.

Forrester, e-ticaretin ülkede yıllık yüzde 25,8 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Bu yüzden ülkede e-ticaret gittikçe daha kalabalık ve rekabetçi bir hale bürünüyor.

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