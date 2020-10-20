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Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu duyurdu

20.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Oscarlı aktör Jeff Bridges, Twitter hesabından lenf kanseri olduğunu açıkladı.

Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu duyurdu

Bridges hastalığın seyrine yönelik öngörülerin ise olumlu olduğunu belirtti.1998 yapımı "The Big Lebowski" (Büyük Lebowski) filmiyle bilinen ABD'li oyuncu Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı.

Oscar ödüllü aktör, hastalığını Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımında Büyük Lebowski filminde canlandırdığı Dude (Ahbap) karakterine atıfta bulundu.

"Dude'un söyleyeceği gibi: Yeni bir şey gün yüzüne çıktı

Bana lenfoma teşhisi kondu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, harika doktorlara sahip olmaktan ve hastalığın seyrine yönelik yapılan açıklamaların iyi olmasından dolayı kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Başarılı oyuncu, iyi dileklerde bulunanlara teşekkürlerini sundu ve tedavi sürecinden haberdar edeceğini duyurdu.

70 yaşındaki aktör, yedi kere Oscar'a aday gösterilmiş, 2010 yılında "Crazy Heart" (Çılgın Kalp) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını almıştı.

Reuters / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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