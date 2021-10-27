Jeff Flake: ABD Senatosu, Biden'ın Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiği eski senatörü onayladı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiği eski Arizona Senatörü Jeff Flake'in atanmasını onayladı.

Senato'daki oylamanın ardından Twitter'dan bir mesaj paylaşan Flake, "Eski meslektaşlarım tarafından onaylandığım için onur duydum" dedi.

https://twitter.com/JeffFlake/status/1453101804724568066

Reuters haber ajansı Flake'in adaylığının Senato'da yapılan sözlü oylamada kabul edildiğini bildirdi.

Ajansta yer alan haberde eski Demokrat Senatör Tom Udall'ın da Yeni Zelanda Büyükelçisi olarak atandığı bilgisi yer aldı.

Flake, Cumhuriyetçi Parti Senatörü olsa da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en sert muhaliflerinden biriydi ve geçen yılki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Biden'a destek vermişti.

Daha önce Beyaz Saray'ın yayımladığı adaylık duyurusu sonrası yazılı açıklama yapan Flake bunun, iki ülke için de çok önemli bir döneme denk gelen çok merkezi bir görev olduğunu belirtmişti.

Flake açıklamasında, "ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum. Bu adaylıkla Biden yönetimi, parti siyasetinin kenara bırakılması gerektiği inancını teyit ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Flake, eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" de belirtmişti.

Türkiye Büyükelçiliği, Biden'ın göreve başlamasının ardından Trump tarafından atanmış diplomatı değiştirmediği az sayıda önemli büyükelçiliklerden biriydi. ABD'nin şu anki Ankara Büyükelçisi David Satterfield 15 Ağustos 2019'da göreve gelmişti.

Jeff Flake kimdir?

58 yaşındaki Flake'in uzun zamandır diplomatik bir göreve getirileceği söylentileri dolaşıyordu, ancak bu görevlendirmenin geçmişte aktif olduğu Afrika'da bir ülkeye yapılması bekleniyordu.

Flake senatörlüğü döneminde (Ocak 2013- Ocak 2019), Afrika ile ilgili konularda aktifti ve geçmişte de Güney Afrika ve Zimbabve'de Mormon misyoner olarak görev yapmıştı.

Flake, eski ABD Başkanı Trump'la göreve ilk geldiği dönemden itibaren çatışıyordu ancak Trump'ın geçirdiği yasaların çoğuna destek verdi.

2018'de Harvard Hukuk Fakültesi'nde yaptığı konuşmada Flake, "Başkanlığımız şu an yıkım ve ayrımcılığa bitmek tükenmek bilmez bir iştah duyan ve Anayasa'nın nasıl çalıştığına ufak bir aşinalığı olan biri tarafından küçük düşürülüyor" demişti.

Flake'in senatörlük döneminden akıllarda kalan bir olay da görev süresinin sonuna doğru yaşanmıştı. Bir asansörde yanına yaklaşan iki kadın, o dönemde Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmiş olan Brett Kavanaugh'un kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söylemiş ve Flake'ten adaylığa destek vermemesini istemişti. Flake bunun üzerine, iddialar hakkındaki FBI soruşturması sonuçlanana kadar oylamayı engellemişti.

