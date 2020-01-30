Jeffrey: 700 bin kişi Türkiye'ye doğru kaçıyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Şam yönetimi ve müttefiki Moskova'nın İdlib vilayetindeki operasyonlarına yönelik yaptığı açıklamada yeni bir uluslararası krize karşı uyardı.

Rejim birliklerinin İdlib vilayetine sadece son üç günde iki yüz hava saldırısı düzenlediklerine işaret eden Jeffrey, İdlib vilayetinin de olduğu Suriye'nin kuzeybatısından yaklaşık 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru kaçmak zorunda kaldığını söyledi. Amerikalı yetkili, bu durumun da yeni bir uluslararası krizi beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

İdlib'deki operasyonlar sürüyor

Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişi sürerken son olarak Maraat el Numan ilçesinin tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Hava saldırılarının aralıksız devam ettiği bildiriliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Perşembe sabahı Ariha bölgesinde düzenlenen hava saldırısında bir sağlık tesisi ile bir ekmek fırınının vurulduğunu ve en az 10 sivilin yaşamını kaybettiğini açıklamıştı.

Gözlemevinin açıkladığı bilgileri ikinci bir kaynaktan teyit edilmedi. Ancak Fransız haber ajansı AFP'nin bir muhabiri belirtilen saatlerde Ariha bölgesinde saldırı düzenlendiğini ve bir sağlık tesisi ile üç binanın yıkıldığını aktardı.