Jeffrey: ‘Amerika Suriye’den Hızlı Çekilmeyecek’

Amerika’nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin Suriye’den tutarsız, hızlı bir şekilde çekilmeyeceğini, konuyla ilgili olarak müttefikleriyle danışma içinde olacağını kaydetti.

Jeffrey, “Onlara sürekli olarak bunun tutarsız, hızlı çekilme olmayacağını söylüyoruz, adım adım bir çekilme olacak” ifadelerini kullandı.

Jeffrey bu açıklamayı katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptı.

Türkiye-Suriye sınırında güvenli bir bölge oluşturulmasıyla ilgili olarak YPG konusunda Jeffrey’le Savunma Bakanı Hulusi Akar farklı pozisyonlara sahip göründüler.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Akar da, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını belirtti fakat asıl konunun Türk sınırı ve Türk insanının güvenliği olduğunu kaydetti. Akar, önemli olanın YPG ya da DAEŞ terörislerinden kurtulmak olduğunu belirtti.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Aralık ayında Amerikan askerlerinin Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından Suriye’nin doğusunda gelişmelerin nasıl şekilleneceği merak konusu.