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Jeffrey Aracılığıyla ABD'ye 'Terörle Mücadelede Kararlılık' Mesajı

09.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Kalın görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki terör gruplarıyla mücadele konusunda hala kararlı olduğu mesajını yineledi

Jeffrey Aracılığıyla ABD'ye 'Terörle Mücadelede Kararlılık' Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde “DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı olduğu” yönündeki mesajı yineledi.

Kalın, Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nca yapılan açıklamaya göre, bir buçuk saatlik basına kapalı görüşmede Suriye odaklı gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olması ele alındı.

Kalın ile Jeffrey’nin görüşmede, Türkiye ve ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarından bir an önce sonuç sağlaması ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimler yapılması gerektiği yönünde ortak görüşlere sahip olduğunu paylaştıkları kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre görüşmede, Suriye’nin kuzeyindeki mevcut ‘güvenli bölge’, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesi'nin çalışmaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, “Görüşmede, 17 Ekim'de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendi” bilgisi verildi.

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