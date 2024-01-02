Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Jeffrey Epstein'in cinsel istismar, pedofili ve fuhuş sarmalındaki davasında 200 kişi ifşa edilecek: Eski ABD Başkanı Clinton da listede

    Jeffrey Epstein'in cinsel istismar, pedofili ve fuhuş sarmalındaki davasında 200 kişi ifşa edilecek: Eski ABD Başkanı Clinton da listede

    02.01.2024 13:06 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan milyarder Jeffrey Epstein, hapishanede ölü bulunmuştu. Epstein'in dava dosyasıyla bağlantılı ve aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un da bulunduğu iddia edilen yaklaşık 200 kişinin isminin paylaşılacağı açıklandı.

    The Guardian'ın haberine göre, ABD Bölge Hakimi Loretta Preska'nın Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, isimlerin bugün halka duyurulması bekleniyor.

    Fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein ve ona yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in davasıyla bağlantılı isimler arasında eski ABD Başkanı Clinton ve Prens Andrew'un da bulunduğu iddia ediliyor.

    ABC News'e göre de mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak 50'den fazla sayfada geçiyor.

    Epstein'ın pilotlarından biri tarafından tutulan uçuş kayıtlarında ise Clinton'ın 2001'de görevden ayrıldıktan sonraki yıllarda Paris, Bangkok ve Brunei gezileri de dahil Epstein'in uçağıyla seyahat ettiği görülüyor.

    abus

    JEFFREY EPSTEIN OLAYI

    En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

    Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

    Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

    (AA)

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD'de peş peşe büyük patlamalar!ABD'de peş peşe büyük patlamalar!
    En sessiz kasaba diye biliniyordu, ara sokaktaki iğrenç olay ülkeyi sarstı! En sessiz kasaba diye biliniyordu, ara sokaktaki iğrenç olay ülkeyi sarstı!
    Türkiye'de de kullanılmasını önerdiği erken uyarı sistemi gündem olduTürkiye'de de kullanılmasını önerdiği erken uyarı sistemi gündem oldu
    Anahtar Kelimeler:
    Bill Clinton
    En Çok Okunan Trend Haberler
    "En delikanlınızı Fatih'te vurduk" O cinayetteki gerçek...

    "En delikanlınızı Fatih'te vurduk" O cinayetteki gerçek...

    Skandallar fabrikası! Kamera o anı yakaladı, bakanlık harekete geçti

    Skandallar fabrikası! Kamera o anı yakaladı, bakanlık harekete geçti

    Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

    Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

    ABD'de peş peşe büyük patlamalar!

    ABD'de peş peşe büyük patlamalar!

    En sessiz kasaba diye biliniyordu, ara sokaktaki iğrenç olay ülkeyi sarstı!

    En sessiz kasaba diye biliniyordu, ara sokaktaki iğrenç olay ülkeyi sarstı!

    Ülke şokta! Muhalefet liderini boynundan bıçakladılar

    Ülke şokta! Muhalefet liderini boynundan bıçakladılar

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

    Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

    Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

    Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

    Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.