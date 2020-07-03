Jeffrey Epstein'in Kız Arkadaşı Ghislaine Maxwell Tutuklandı

Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in yakın arkadaşı İngiliz Ghislaine Maxwell, tutuklandı. Epstesin, geçen yıl 10 Ağustos’ta yargılanmayı beklediği Manhattan’daki hapishanede intihar etmiş ve ardında birçok soru işareti bırakmıştı.
FBI tarafından tutuklanan Maxwell, Epstein’e reşit olmayan kızları bulmak ve onların pazarlanmasında yardımcı olmakla suçlanıyor.
FBI tarafından yapılan açıklamada 58 yaşındaki Maxwell’in New Hampshire eyaletinin Bradford şehrindeki evinde gözaltına alındığı belirtildi.
Maxwell, New Hampshire’da çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkındaki suçlamalar yüzüne okundu. Suçlamaları kabul etmeyen Maxwell hakkında şu aşamada herhangi bir kefalet bedeli belirlenmedi.
Maxwell’in avukatı Larry Vogelman da tutuklanmaya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
Savcılığın Maxwell hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istediği ve kefaletle serbest kalmasını istemedikleri de belirtiliyor.
Maxwell hakkında New York federal savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 ayrı suçlama bulunuyor. Bunlar arasında reşit olmayan kız çocuklarını temin etme ve pazarlama suçu da bulunuyor.
Manhattan Savcı Vekili Audrey Strauss yaptığı açıklamada “Maxwell, Epsitein’e en yakın isim ve en genci 14 yaşında olan kız çocuklarını suistimal etmesinde ona yardımcı olan kişiydi. Maxwell, kız çocuklarının Epstein’le tanışması ve arkadaş olmasında kritik bir role sahipti. Ayrıca bazı kızların taciz edilmesi olaylarında da bizzat yer aldı” ifadelerini kullandı.
66 yaşındaki milyarder Epstein, hakkındaki federal suçlarla ilgili yargılanmayı beklerken kendisini asarak tutuklu bulunduğu hücrede intihar etmişti.
Epstein, daha önce Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yapmıştı.
Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu.
Daha önce Prens Andrew’un da Epstein davasında FBI tarafından kendisine iletilen görüşme talebini yanıtsız bırakmıştı. ABD Adalet Bakanı William Barr da geöen ay yaptığı bir açıklamada Prens Andrew’in ifadesinin alınması yönünde bir başvuru planının olmadığını söylemişti.
New York Savcı Vekili Strauss, gelip ifade vermesinden mutluluk duyacaklarını söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bugün yaptığı açıklamada, Amerika’dan kendilerine Prens Andrew’la görüşme konusunda resmi bir başvuru gelmediğini söyledi.
Johnson “Bu konuda bir girişim olmadı kaldı ki konu kraliyet ailesini ilgilendiriyor. Bu konuda benim bir yorum yapmamı bekleyemezsiniz” dedi.
Haziran ayında eski Manhattan Savcısı Geoffrey Berman, Prens Andrew’un bu konuda sorgulanmaktan kaçındığını dile getirmişti. Amerikalı Adalet Bakanlığı yetkilileri Reuters Haber Ajansı’na, ABD’nin resmi olarak da İngiltere’ye Prens Andrew’un bilgisine başvurulması konusunda talepte bulunulduğunu doğrulamışlardı. Savcı Berman bir süre önce Başkan Trump ve Adalet Bakanı Barr’la tartışmalı bir biçimde görevinden istifa etti.
2008 yılındaki davada Epstein’le anlaşma yaparak soruşturmayı kapatan dönemin Florida Savcısı Alexander Acosta, Trump kabinesinden görevinden hakkında bu davaya ilişkin eleştiriler nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.
Trump’ın ‘harika bir bakan’ diyerek savunduğu Acosta, geçmişte savcı olduğu dönemde, reşit olmayan kişileri seks amaçlı insan kaçakçılığına zorlama suçlamasıyla yargılanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in cezasını hafifletmiş olması nedeniyle sert bir şekilde eleştiriliyordu.
Mahkeme tarafından davası görülmeden intihar eden Epstein’in ardından bıraktığı soruların yeni tutuklanan ve Jeffrey Epstein'in eski kız ardası ve suç ortağı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell tarafından yanıtlanıp yanıtlanamayacağı merak konusu.