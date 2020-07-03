Jeffrey Epstein'in Kız Arkadaşı Ghislaine Maxwell Tutuklandı

Savcılığın Maxwell hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istediği ve kefaletle serbest kalmasını istemedikleri de belirtiliyor.

Maxwell, New Hampshire’da çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkındaki suçlamalar yüzüne okundu. Suçlamaları kabul etmeyen Maxwell hakkında şu aşamada herhangi bir kefalet bedeli belirlenmedi.

FBI tarafından tutuklanan Maxwell, Epstein’e reşit olmayan kızları bulmak ve onların pazarlanmasında yardımcı olmakla suçlanıyor.

Reşit olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek, taciz ve genç kızları pazarlamakla suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in yakın arkadaşı İngiliz Ghislaine Maxwell, tutuklandı. Epstesin, geçen yıl 10 Ağustos’ta yargılanmayı beklediği Manhattan’daki hapishanede intihar etmiş ve ardında birçok soru işareti bırakmıştı.

Maxwell hakkında New York federal savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 ayrı suçlama bulunuyor. Bunlar arasında reşit olmayan kız çocuklarını temin etme ve pazarlama suçu da bulunuyor.

Manhattan Savcı Vekili Audrey Strauss yaptığı açıklamada “Maxwell, Epsitein’e en yakın isim ve en genci 14 yaşında olan kız çocuklarını suistimal etmesinde ona yardımcı olan kişiydi. Maxwell, kız çocuklarının Epstein’le tanışması ve arkadaş olmasında kritik bir role sahipti. Ayrıca bazı kızların taciz edilmesi olaylarında da bizzat yer aldı” ifadelerini kullandı.

66 yaşındaki milyarder Epstein, hakkındaki federal suçlarla ilgili yargılanmayı beklerken kendisini asarak tutuklu bulunduğu hücrede intihar etmişti.

Epstein, daha önce Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yapmıştı.

Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu.