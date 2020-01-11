Jeffrey ile Kalın’ın Görüşmesinde İran ile Kriz Ele Alındı

ABD\u2019nin Suriye \u00d6zel Temsilcisi James Jeffrey\u2019nin, T\u00fcrkiye\u2019deki temaslar\u0131 kapsam\u0131nda bug\u00fcn Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde WashingtonG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u01301 y\u0131lda in\u015fa ettiler! R\u00fcya gibiAdrasan yolunda heyelan sebebiyle \u00e7\u00f6kme ya\u015fand\u0131Ev yang\u0131n\u0131nda engelli gen\u00e7 son anda kurtar\u0131ld\u0131
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