ABD, PYD'nin PKK'nın kolu olduğunu kabul etti ama...

“Defense One” adlı haber sitesinin yıllık toplantısı kapsamındaki bir panelde konuşan Jeffrey, Suriye’de hem Türkiye hem de Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) birlikte çalışmayı nasıl dengelediklerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, “Bu zor çünkü Türkiye’nin aktif katılımı, işbirliği ve koordinasyonu olmadan Suriye’de yaptığımız işlerin hiçbirini yapamayız. Ama aynı zamanda, yerel bir ortağımız olmadan ülkenin kuzeydoğusunda varlık gösteremeyiz ve DAEŞ’a karşı savaşmayı sürdüremeyiz” dedi.
Jeffrey, “Bu yerel ortak 2014’ten bu yana, PKK’nın Suriye’deki bir uzantısı olan PYD oldu” ifadesini kullandı. Ancak Amerika’nın, PKK’yı terör listesine almış olmasına rağmen PYD için bunu yapmadığına dikkati çeken Jeffrey, “Bu, Türkler için büyük bir endişe kaynağı ama yapmadık” ifadesini kullandı.
Misyonun IŞİD’in yenilgiye uğratılması olduğunu anladıklarında Türkiye’nin bu duruma rıza gösterdiğini söyleyen Jeffrey, “Türkiye’nin de Suriye kaynaklı üç ya da dört güvenlik önceliklerinden biri bu (IŞİD’in yenilgiye uğratılması). DAEŞ Türkiye’de İstanbul saldırısı, üç ya da dört diğer ciddi saldırı daha düzenledi” diye konuştu.
“Türkler’in bize daha fazla zorluk çıkarmaya başladığı nokta, Suriye’de DAEŞ’in sadece yenilgiye uğratılmasının ötesinde, DAEŞ’in neden ortaya çıktığının köklerine inebilen bir politika izleme kararı aldığımızda oldu” diyen Jeffrey, bu politikanın öncelikleri olan, IŞİD’in kalıcı biçimde yenilgiye uğratılması, İranlılar’ın ülkeden çıkartılması ve siyasi sürece sahip olunması hedeflerine Türkler’in de katıldığını söyledi.
Jeffrey, “Türkler bu üçüne da katılıyor ancak bizim kuzeydoğu Suriye’de kalmaya devam etmemizin gerçek nedeninin bu olduğundan emin değiller. Çünkü onlara bunun geçici taktiksel ve al-ver ilişkisi niteliğinde bir şey olduğunu söylemiştik. Hala öyle ama bazı şartlar ekledik. Bunu onlara onlara anlatmada iyi bir iş çıkarmadık. Bu da sınır boyunca biz, Türkler ve PYD/SDG arasında gerilimlere neden oluyor” diye konuştu.
Konunun “birine karşı diğerinin gönlünü alma” meselesi olmadığını vurgulayan Jeffrey, bu konuda ikilem yaşadıklarını ve iki tarafı da (ortak hedeflere) odaklanmaya ikna etmek için çabaladıklarını söyledi. Jeffrey, “PYD de farklı bir Suriye hükümeti görmek istiyor, İranlıları orada istemiyor ve DAEŞ’in yenilgiye uğratılmasını herkesten çok istiyorlar, çünkü onlardan kendileri de acı çekti” diye konuştu.
Dolayısıyla ortada ortak hedefler bulunduğunu vurgulayan Jeffrey, “Sorun şu; Türkler anlaşılabilir nedenlerle, güney sınırlarında PKK’yla ittifak halindeki kişileri görmek istemiyor” ifadesini kullandı.
Jeffrey, bu sorunla nasıl başa çıktıklarını anlatırken, öncelikle PYD unsurlarını Fırat’ın karşı tarafına geri çekmek için Türkler’le çalıştıklarını söyledi. İkinci olarak da Jeffrey, PYD’ye geçmişte diğer isyancı gruplara sağladıklarına göre çok daha hafif askeri ekipmanlar verdiklerini, bunların tanksavar füzesi, yerden havadan fırlatılan roket sistemleri gibi ağır silahlar içermediğini kaydetti. Bütün bunları Türkiye’ye bir sinyal olarak yaptıklarını ifade eden Jeffrey, bunun kendileri açısından muharebe sahasında “az bedele mal olmadığını”, Amerika olarak yerel güçlere destek için daha fazla askeri kaynak kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.
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