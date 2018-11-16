Jeffrey: ‘PYD PKK'nın Suriye'deki Bir Uzantısı’

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Washington’un Suriye’nin kuzeydoğusunda sahadaki yerel ortağının PYD olduğunu söyledi ve PYD’yi de PKK’nin Suriye uzantısı olarak tanımladı.

“Defense One” adlı haber sitesinin yıllık toplantısı kapsamındaki bir panelde konuşan Jeffrey, Suriye’de hem Türkiye hem de Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) birlikte çalışmayı nasıl dengelediklerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, “Bu zor çünkü Türkiye’nin aktif katılımı, işbirliği ve koordinasyonu olmadan Suriye’de yaptığımız işlerin hiçbirini yapamayız. Ama aynı zamanda, yerel bir ortağımız olmadan ülkenin kuzeydoğusunda varlık gösteremeyiz ve DAEŞ’a karşı savaşmayı sürdüremeyiz” dedi.

Jeffrey, “Bu yerel ortak 2014’ten bu yana, PKK’nın Suriye’deki bir uzantısı olan PYD oldu” ifadesini kullandı. Ancak Amerika’nın, PKK’yı terör listesine almış olmasına rağmen PYD için bunu yapmadığına dikkati çeken Jeffrey, “Bu, Türkler için büyük bir endişe kaynağı ama yapmadık” ifadesini kullandı.

Misyonun IŞİD’in yenilgiye uğratılması olduğunu anladıklarında Türkiye’nin bu duruma rıza gösterdiğini söyleyen Jeffrey, “Türkiye’nin de Suriye kaynaklı üç ya da dört güvenlik önceliklerinden biri bu (IŞİD’in yenilgiye uğratılması). DAEŞ Türkiye’de İstanbul saldırısı, üç ya da dört diğer ciddi saldırı daha düzenledi” diye konuştu.