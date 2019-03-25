Jeffrey: ‘Suriye’de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz’

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey IŞİD’le mücadelenin bundan sonraki aşamalarına ilişkin bilgi verdi. Türkiye-Suriye sınırında oluşturulması muhtemel güvenli bölge için de “Herkesin gereksinimlerini karşılayan bir formül üzerinde çalışıyoruz. Suriye’de yeni bir Kandil Dağı görmek istemeyiz” dedi. ABD’nin Suriye özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey Dışişleri Bakanlığı’nda IŞİD’in Suriye’deki topraklarını tamamen kaybetmesinin ardından gazetecileri bundan sonraki süreç konusunda bilgilendirdi. James Jeffrey’ye, Türkiye ve ABD arasında yaşanan YPG anlaşmazlığı ve Suriye’de oluşturulması olası güvenli bölge soruldu. Büyükelçi James Jeffrey, “Türkiye ile Türk sınırının belirli bir kısmında YPG güçlerinin olmadığı güvenli bir bölgenin oluşturulması için çalışıyoruz. Çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK bağlantıları konusunda çok rahatsız ve biz de bunu anlıyoruz. Başkan Trump bunu net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Ancak bazıları Kürt olan SDG ortaklarımızın kimse tarafından kötü muamele görmesini de istemiyoruz. Herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışan bir formül üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Jeffrey, “Türkiye’nin kendisine yönelik tehlike konusunda endişeleri var. Bu endişelerini anlıyoruz. Uzun yıllar Kandil Dağları’ndan gelen tehditle baş edilmesi konusunda Türkiye ile temasımız oldu. Suriye’de yeni bir Kandil görmek istemeyiz. O nedenle, Başkan Trump’ın sahadaki SDG ortaklarımıza yönelik onaylamayacağı türden bir davranışa yol açmayacak, onların da endişelerini giderecek seçenekler geliştirilmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey “Koalisyon personelinden Suriye’deki IŞİD operasyonlarına katkılarını sürdürmelerini ve arttırmalarını istiyoruz. Başlangıç olarak oldukça iyi yanıtlar alıyoruz ancak burada misyon IŞİD’in yenilgiye uğratılması, olası bir güvenli bölgede görev yapılması değil” dedi. “IŞİD’le mücadele devam edecek” James Jeffrey IŞİD’in elindeki son toprağı da kaybetmesinin “büyük bir gün” olduğunu ancak örgütle mücadenin devam etmesi için sınırlı sayıda Amerikan askerinin Suriye’de kalmaya devam edeceğini belirtti.

ABD’nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey IŞİD’e karşı mücadelenin farklı şekilde devam edeceğini vurguladı. Jeffrey “IŞİD’in daha önce 35.000-100.000 arasında savaşçısı vardı. Hepsi ya cezaevinde ya öldü ya da kaçtı” diye konuştu. IŞİD’e karşı en son operasyonun yürütüldüğü Bağuz’da gözaltında bulunan IŞİD savaşçılarının sayısının 7 bin olabileceğini söyleyen James Jeffrey “Küçük gruplar halinde yeniden toparlanıyorlar, düşük seviyeli bir direniş gibi gölgede faaliyet gösteriyorlar” diye konuştu. Suriye’de IŞİD’le mücadelede Amerika’nın sahadaki ortağı olan Suriye Demokratik Güçleri, gözaltında tuttuğu IŞİD’in yabancı savaşçıları için uluslararası bir mahkeme benzeri bir mekanizma kurulmasını talep etmişti. James Jeffrey, “Şu anda odağımız ülkelerin kendi militanlarını geri almalarını sağlamak. (Uluslararası mahkeme) seçeneği şu anda üzerine durduğumuz bir şey değil” diye konuştu. 11 Eylül saldırılarının ardından terör zanlılarının tutulduğu Guantanamo Gözaltı Merkezi yabancı savaşçıların durumu bağlamında yeniden gündeme gelmişti. Jeffrey’ye bunun bir seçenek olup olmadığı ve Avrupa ülkelerinin kendi vatandaşlarını geri alıp yargılama kapasitesi olup olmadığı soruldu. James Jeffrey, “Avrupa ülkeleri ister ve çaba gösterirse kendi vatandaşı olan savaşçıları alıp yargılayabilirler” yanıtını verdi.