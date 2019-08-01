HABER

Jeffrey’den Güvenli Bölge ve YPG Açıklaması

01.08.2019 21:32 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak ve Suriye’de IŞİD tehdidinin devam ettiğini söyledi. IŞİD’le mücadelede ortaklarının Suriye Demokratik Güçleri olduğunu vurguladı, “Bizimle savaşanların zarar görmemesi, saldırıya hedef olmaması konusunda taahhüdümüz sürüyor” dedi

Jeffrey’den Güvenli Bölge ve YPG Açıklaması

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Irak ve Suriye’de IŞİD tehdidinin devam ettiğini söyledi. IŞİD’le mücadelede ortaklarının Suriye Demokratik Güçleri olduğunu vurgulayan Jeffrey, “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması konusunda taahhüdümüz sürüyor” diyerek Ankara’ya mesaj verdi.

Washington’da Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen brifingde ABD’nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey, IŞİD’le mücadelede küresel koalisyonunun durumu ile ilgili bilgi verdi.

“IŞİD, Irak ve Suriye’de ve küresel olarak halen bir tehdit” diyen Jeffrey, Kürt-Arap gücü olarak nitelediği Suriye Demokratik Güçleri’nin, Suriye’de IŞİD hücrelerinin kalıntılarıyla mücadele ettiklerini, terör örgütünün İdlib ve Fırat’ın güney kısmı dahil olmak üzere bazı bölgelerde hala varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Basın brifinginde James Jeffrey’e “Suriye Demokratik Güçler konusunda taahhüdünüz sürüyor mu?” sorusu yöneltildi. Jeffrey, “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor” ifadelerini kullandı.

“Güvenli bölge konusunda henüz anlaşma yok”

Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten James Jeffrey geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde Türk konsolosluğu çalışanın hayatını kaybettiği saldırıya da atıfta bulunarak “Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki” ifadelerini kullandı.

Suriye’de rejim karşıtı grupların kontrolundaki son kale konumundaki İdlib bölgesinde ateşkesin sürekli olarak ihlal edilmesine ve yaklaşık 3 ay önce Rusya’nın desteğiyle rejimin başlattığı operasyona değinen James Jeffrey, “Sivillerin bombalanması çok önemli bir mesele. Bu konuyla ilgili Rusların ve rejimin saldırıları durdurmaları için baskı uygulama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ruslar bizim gerçek olduğunuzu bildiğimiz pek çok şeyi yalanlıyor” dedi, İdlib’deki durumun kötüleşmesinin hem Türkiye hem de Avrupa için istikrarsızlık yaratacağı konusunda da uyarıda bulundu.

James Jeffrey SDG’nin “kilit altında tuttuğu” 10 bin IŞİD savaşçısı olduğunu, bunların 8 bininin Irak ve Suriye’den olduğu bilgisini de paylaştı. Özel temsilci, gözaltındaki Suriyeli IŞİD savaşçılarının da mahkemeye çıkarılmasıyla ilgili planları olduğunu söyledi. Jeffrey, ABD’nin Suriye için sağladığı istikrar fonunu da keseceklerini ve koalisyon ortaklarından destek bekleyeceklerini açıkladı.

James Jeffrey, 22 Temmuz’da 3 günlük bir ziyaret için Türkiye’ye gitmişti. Ancak Ankara ile Fırat'ın doğusunda ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusunda bir anlaşmaya varılamamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bunu açıkça söylememiz lazım. Burada adeta Menbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini ediniyoruz” tepkisini göstermişti.

PARTNERŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın reklamdan ne kadar kazandığı ortaya çıktı
Bahçeli’den İYİ Partililere "geri dönün" çağrısıBahçeli’den İYİ Partililere "geri dönün" çağrısı
Torbalı’da Domatesler İhracat İçin KurutuluyorTorbalı’da Domatesler İhracat İçin Kurutuluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Yaşama uygun yeni bir gezegen keşfedildi!

Pakistan'ın pembe tuz tünelleri

Tam 300 kilometre uzunluğunda! Görmek için akın akın geliyorlar

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.