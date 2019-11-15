Jeffrey'den "Mazlum Kobani" hakkında "Kişilere destek vermiyoruz" yorumu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Mazlum Kobani" olarak bilinen PKK terör örgütü liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'e atıfta bulunarak, "Biz kişilere değil SDG güçlerine (YPG/PKK) destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir." dedi.

Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, bakanlıkta yapılan DEAŞ'a Karşı Koalisyon toplantılarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulması planlanan güvenli bölgeye bir milyon mültecinin yerleştirilmesi ile ilgili bir soruya cevap veren Jeffrey, bu konuda Türkiye'den bir takım güvenceler aldıklarını ifade etti.

Jeffrey, Kuzey Suriye'ye o bölgeden gelen mültecilerin gönderileceğini ve tüm sürecin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) kuralları kapsamında yapılacağını ifade etti.

Türkiye'nin buna yönelik UNHCR ve ABD ile iletişim içinde olduğunu da belirten Jeffrey, "Ayrıca bu mültecilerin içinde 350 bin Kürt de bulunuyor. Bu Kürtlerin bir kısmı DEAŞ'tan kaçarken, dürüst olmak gerekirse diğer bir kısmı ise PYD/YPG'den dolayı Kuzey Suriye'den kaçtı. Şimdi bölgeye geri dönmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.