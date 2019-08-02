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Jeffrey'den Türkiye ve "güvenli bölge" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 00:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: - "Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor" - "Bir tarafta önemli bir yerel ortak (YPG/PKK), diğer taraf da NATO müttefiki olan Türkiye var. Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Türkiye'ye karşı olan ve geçen hafta Erbil'deki bir Türk diplomatı öldüren PKK tehdidi konusunda oldukça endişeliyiz. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz" - "Türkiye, bizim için mantıklı olan tüm ağır silahların geriye çekildiği 5 ile 14 kilometrelik bir alandan daha derin bölge istiyor. Bu konuda bazı anlaşmazlıklar var. Bu durum 'güvenli bölgenin' kurulmasını engelliyor ama diplomatik ve askeri temaslarımız sürüyor"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD ve Türkiye arasındaki bazı anlaşmazlıkların Suriye'de "güvenli bölgenin" kurulmasını engellediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey ve ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jeffrey, DEAŞ'ın hala Suriye, Irak ve Afrika'da operasyonlarına devam ettiğini belirterek, "bölgedeki Kürt ve Arap gücü" olarak tanımladığı YPG/PKK'nın DEAŞ ile savaştığını ileri sürdü.

YPG/PKK'nın DEAŞ'a karşı savaştığını savunan Jeffrey, "Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor." dedi.

- "Güvenli bölge konusunda henüz anlaşma yok"

Öte yandan Jeffrey, kendisine yöneltilen "Suriye'de güvenli bölge" kurulması konusunda Türkiye ile anlaşma sağlanıp sağlanılmadığına yönelik soruya cevap vererek, görüşmelerin sürdüğünü fakat henüz net olarak bir sonuca varılamadığını belirtti. Jeffrey, şunları söyledi:

"Bir tarafta önemli bir yerel ortak (YPG/PKK), diğer taraf da NATO müttefiki olan Türkiye var. Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Türkiye'ye karşı olan ve geçen hafta Erbil'deki bir Türk diplomatı öldüren PKK tehdidi konusunda oldukça endişeliyiz. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz."

Ayrıca, Türkiye popülasyonunda ciddi oranda Kürt nüfusunun olduğuna dikkat çeken Jeffrey, Türkiye ile Kürtlerin korunması konusunda görüşmediklerini ve Türkiye tarafından Suriye için planlanan bir "işgal hareketinin" olmadığını kaydetti.

- "Türkiye daha derin bir bölge istiyor"

Türkiye'nin güvenlik endişeleri kapsamındaki güvenli bölge konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığını aktaran Jeffrey, şunları kaydetti:

"Türk Savunma Bakanı (Hulusi Akar) oldukça sert bir pozisyon alıyor. Türkiye, bizim için mantıklı olan tüm ağır silahların geriye çekildiği 5 ile 14 kilometrelik bir alandan daha derin bölge istiyor. Bu konuda bazı anlaşmazlıklar var. Bu durum 'güvenli bölgenin' kurulmasını engelliyor ama diplomatik ve askeri temaslarımız sürüyor."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta içi konuya ilişkin ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşmüştü.

ABD ile ortak bir noktada buluşulmaması durumunda Suriye sınırında öngörülen "güvenli bölgeyi" Türkiye'nin tek başına oluşturacağını ifade eden Akar, Türkiye'nin ABD'den beklentisinin terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini tamamen sonlandırması olduğunu da vurgulamıştı.

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YPG/PKK ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey güvenli bölge Türkiye

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