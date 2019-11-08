Jeffrey'in Yardımcısından Türkiye'ye Sert Eleştiriler

Roebuck’un toplam 32 sayfalık iç yazışmasında Türkiye’nin destek verdiği Suriye Ulusal Ordusu’na yönelik etnik temizlik yapma suçlamasında bulunuluyor. Roebuck, “Türkiye’nin ödemelerini yaptığı silahlı İslamcı gruplar, Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonunda, etnik temizlik konusunda bilinçli bir çaba ortaya koyuyorlar” ifadelerini kullandı. Roebuck, bölgede yaşananların ancak savaş suçu ve etnik temizlikle izah edilebileceğini savundu.

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times’ta yer alan bir haberde Amerikalı diplomatların Türkiye’nin Suriye operasyonuna yönelik değerlendirmelerle ilgili bir iç yazışmaya yer verildi.

Roebuck, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na yönelik eleştirilerini dile getirirken, “Bir gün tarih bugün yaşananları yazdığında insanlar, burada ne oldu da yetkililer Türkleri durdurmadılar ya da en azından engel olmak adına daha sert bir dil kullanmadılar diye soracaklar. Bu nedensiz operasyon 200 civarında insanın ölümüne, 100 binden fazla insanın ki bu sayı artıyor evlerini terk etmelerine neden oldu” ifalerini kullandı.

Roebuck, iç yazışmada Amerika’nın bölgedeki çıkarlarının korunabilmesi adına daha yüksek bir sesle Amerika’nın hem özel görüşmelerde hem de kamuoyu açıklamalarında taleplerini dile getirmesi gerektiğini savunuyor.

Amerika’nın Suriye’den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amerikalı diplomat, Suriye’den çekilmenin bir hata olduğunu ve Amerika’nın bunun bedelini ödemek durumunda kalacağını belirtiyor. Roebuck, ayrıca Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na yeşil ışık yakmanın IŞİD’e karşı elde edilen kazanımları da ortadan kaldıracağını ve örgütün yeniden bölgede güöleneceğini öne sürüyor.