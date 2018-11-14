Jehan Barbur, kaleme aldığı şiirleri okudu

Muğla'ın Bodrum ilçesinde düzenlenen şiir dinletisine katılan şarkıcı Jehan Barbur, hem şarkı söyledi hem de yazdığı şiirleri okudu.

Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Şiir Grubu, "Akşam Sefası Şiir Günleri" kapsamında "Jehan Barbur Şiir Dinletisi" etkinliği düzenledi.

Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, şarkıcılık yönüyle tanınan Jehan Barbur, kaleme aldığı şiirlerini okudu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği dinletide Barbur, sanatseverlerin sorularına de cevap verdi.

Kendisini "Şarkılar yazıp söyleyen, arada biraz kitaplar karalayan biri" diye tanımlayan Barbur, şarkılarının yüzde 90'nını kendisinin yazıp bestelediğini söyledi.

Yılın büyük bir bölümünü Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde geçirdiğini belirten Barbur, "Bodrum 3 senedir evim oldu. Burası insanın insanla hemhal olduğu, bir araya geldiği bir yer. Daha beşeri bir yer." dedi.

Etkinliğin sonunda sanatseverler Jehan Barbur ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

