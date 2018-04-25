Jelena Karleusa, Demet Akalın'a yanıt verdi

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yeni klibi için imaj değişikliğine gittiği için Demet Akalın'ın diline düşmüştü.

Jelena Karleusa'nın yeni klibi için topladığı saç modelini 10 sene önceki imajına benzeterek topa tutan Demet Akalın'a yanıt gecikmedi.

''BEN O DOĞMADAN ÖNCE YAPTIM''

Jelena Karleusa "O daha doğmadan önce yapmıştım" diyerek esprili bir yanıt verdi. Demet Akalın'ın ise ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Demet Akalın, Jelena Karleusa'nın saç modeli için "Yenge ben onu 10 sene önce yaptım ya. Aynısı da yapılmaz ki" demişti.

Demet Akalın, toplu saç modelini 2009 yılında çektiği Toz Pembe klibinde kullanmıştı.

