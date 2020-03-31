MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jelena Karleusa karantinadan çok sıkıldı! 'Külotlu çorabın üstüne...'

Jelena Karleusa karantinadan çok sıkıldı! 'Külotlu çorabın üstüne...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa evde olmaktan çok sıkılınca kendini Instagram'a vurdu. Ünlü şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağdı.

Jelena Karleusa karantinadan çok sıkıldı! 'Külotlu çorabın üstüne...'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa, karantina günlerinde de paylaşım yapmaktan geri kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde Tiktok hesabı açtı ve danslarıyla gündem olan Karleusa şimdi de fotoğraflarıyla dikkat çekti.

5e8308f27152d81930ff64e1

Evde kaldığı için canının sıkıldığını belirten Karleusa, Instagram hesabından yine cesur paylaşımlarda bulundu. Ünlü isim külotlu çorabın üstüne giydiği kot bikinisiyle olay oldu.

Jelena Karleusa Tiktok'u salladıJelena Karleusa Tiktok'u salladı

Jelena Karleusa aynı kıyafetlerle evinin balkonunda ise resmen klip çekti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jelena Karleusa, Jelena Karleusa tiktok, Jelena Karleusa instagram,

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Canlı yayını kapattığını zanneden Sıla'dan tepki çeken hareket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüştü Reçber'e koronavirüs bulaştıran kişi Işıl Reçber mi? Işıl Reçber isyan etti

Işıl Reçber gündemden düşmüyor! Çileden çıktı

Nurgül Yeşilçay: Şişkoluk yolunda emin adımlarla ilerliyorum

'Karantina sonrası böyle olmayı planlıyorum'

Ben Affleck sevgilisini öpücüklere boğdu

Sevgilisini öpücüklere boğdu

Ali Sunal'dan Kemal Sunal itirafı

Ali Sunal'dan Kemal Sunal itirafı

Esra Dermancıoğlu'ndan korona mesajı

Esra Dermancıoğlu'ndan korona mesajı

Didem Soydan ve Umut Eker evleri ayırdı

Haberi bu pozla verdi! 'Benim gözümdeki sütyen mi?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.