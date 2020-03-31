Jelena Karleusa karantinadan çok sıkıldı! 'Külotlu çorabın üstüne...'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa, karantina günlerinde de paylaşım yapmaktan geri kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde Tiktok hesabı açtı ve danslarıyla gündem olan Karleusa şimdi de fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Evde kaldığı için canının sıkıldığını belirten Karleusa, Instagram hesabından yine cesur paylaşımlarda bulundu. Ünlü isim külotlu çorabın üstüne giydiği kot bikinisiyle olay oldu.

Jelena Karleusa aynı kıyafetlerle evinin balkonunda ise resmen klip çekti.