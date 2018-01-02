Jelena Karleusa'dan zeka pozu
Beşiktaşlı futbolcu Tosic’in eşi Jelena Karleusa yılbaşı paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'ın yengesi yine dikkat çekmeyi başardı.
Jelena Karleusa
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Beşiktaşlı futbolcu Tosic’in eşi Jelena Karleusa “Yeni yılda 40 yaşıma girdim. Güzel ve seksi olabilirim. Ama zeka daha önemli. ben bunlara fazlasıyla sahibim” dedi.
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Daha sonra Tosic Jelena hep birlikte aile pozu verdiler.
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Şarkıcı olan Jelena Karleusa sosyal medyadaki cesur paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.
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