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Jelena Karleusa'dan zeka pozu

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.01.2018 11:28 | Son Güncelleme 5 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Tosic’in eşi Jelena Karleusa yılbaşı paylaşımı ile sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın yengesi yine dikkat çekmeyi başardı.

Jelena Karleusa

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Beşiktaşlı futbolcu Tosic’in eşi Jelena Karleusa “Yeni yılda 40 yaşıma girdim. Güzel ve seksi olabilirim. Ama zeka daha önemli. ben bunlara fazlasıyla sahibim” dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Tosic’in eşi Jelena Karleusa “Yeni yılda 40 yaşıma girdim. Güzel ve seksi olabilirim. Ama zeka daha önemli. ben bunlara fazlasıyla sahibim” dedi.
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Daha sonra Tosic Jelena hep birlikte aile pozu verdiler.

Daha sonra Tosic Jelena hep birlikte aile pozu verdiler.
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Şarkıcı olan Jelena Karleusa sosyal medyadaki cesur paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.

Şarkıcı olan Jelena Karleusa sosyal medyadaki cesur paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Jelena Karleusa Tosic

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