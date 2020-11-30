Jen Selter squat yaparken çıt çıtı açıldı! 'Bu kostüm uygun değilmiş'

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan model Jen Selter, Cadılar Bayramı öncesi özel bir çekim yapmak istedi. Bunun için eline aldığı büyük kabakla squat yapmak isteyen Selter'ın başına komik bir olay geldi.

Jen, hızlı bire şekilde çömelip kalktıktan sonra üzerindeki tulum iç çamaşırın çıt çıt yeri koptu. Üstündekinin çıt çıtının açılıp ikiye ayrılmasıyla fenomenin her yeri göründü. Yaşadığı frikik anına gülerek tepki veren model Jen, "Sanırım üzerimdeki elbiseler çömelme hareketleri için uygun değil" diyerek cevap verdi.

Bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Jen'in takipçileri kısa süre içinde videoya 250 bin beğeni bıraktı.

Bazı takipçileri Jen'in paylaşımı için "2020 yılının sürprizleri devam ediyor" derken bazıları ise elbisesinin uygun olmadığını söyledi.

