MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jen Selter squat yaparken çıt çıtı açıldı! 'Bu kostüm uygun değilmiş'

Jen Selter squat yaparken çıt çıtı açıldı! 'Bu kostüm uygun değilmiş'

30.11.2020 10:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından bal kabağı ile squat hareketi yapmaya çalışan model Jen Selter hiç beklemediği bir olay yaşadı! Selter ani bir hareket yapınca iç çamaşırı koptu. Ünlü model, başına gelen bu olaya gülerek tepki verdi.

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan model Jen Selter, Cadılar Bayramı öncesi özel bir çekim yapmak istedi. Bunun için eline aldığı büyük kabakla squat yapmak isteyen Selter'ın başına komik bir olay geldi.

Jen, hızlı bire şekilde çömelip kalktıktan sonra üzerindeki tulum iç çamaşırın çıt çıt yeri koptu. Üstündekinin çıt çıtının açılıp ikiye ayrılmasıyla fenomenin her yeri göründü. Yaşadığı frikik anına gülerek tepki veren model Jen, "Sanırım üzerimdeki elbiseler çömelme hareketleri için uygun değil" diyerek cevap verdi.

bal-kabagi-ile-spor-yapan-unlu-fenomenin-ic-718768_8291_9_b

Bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Jen'in takipçileri kısa süre içinde videoya 250 bin beğeni bıraktı.

Bazı takipçileri Jen'in paylaşımı için "2020 yılının sürprizleri devam ediyor" derken bazıları ise elbisesinin uygun olmadığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Herkes merak ediyordu! Sevgilisi ilk defa konuştu...Herkes merak ediyordu! Sevgilisi ilk defa konuştu...
Özeti bile diğerlerinin önüne geçti!Özeti bile diğerlerinin önüne geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

İlginizi Çekebilir

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Diğer Haberler

Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında, nereli? İşte Tuğba Özay’ın hayatı

Demet ve Alişan'a konuk oldu, hayatı merak edildi

Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken bakın ne iş yapıyor?

Herkes merak ediyordu! Sevgilisi ilk defa konuştu...

İbrahim Tatlıses isyan etti! 'Halıyı serenler maskeyi takmadı'

'Halıyı serenler maskeyi takmadı'

Phoebe Price ne yapacağını iyice şaşırdı!

Dikkat çekmek için ne yapacağını şaşırdı

Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinin bebeği göründü

Bebek göründü! Pozu beğeni topladı

Gizem Karaca organik tarıma başladı

Tescilli güzel kendini çiftçiliğe adadı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.