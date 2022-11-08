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  4. Jeneratör üretim tesisinde patlama! Yaralılar var... Ekipler bölgede

Jeneratör üretim tesisinde patlama! Yaralılar var... Ekipler bölgede

08.11.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 3 katlı jeneratör üretim tesisinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Jeneratör üretim tesisinde patlama! Yaralılar var... Ekipler bölgede

Ataşehir'de 3 katlı jeneratör üretim tesisinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. (DHA)

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patlama jeneratör

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