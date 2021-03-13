Jeneratörden akaryakıt çalan güvenlik görevlisi suçüstü yakalandı

Hatay’da bir kurumda özel güvenlik görevlisi olan M.S, jeneratörden çaldığı akaryakıtları satarken suçüstü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yaptığı çalışma sonucu, bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S isimli şahsın jeneratörlerden akaryakıt çalarak sattığının tespit etti. Zanlı, 800 litre çalıntı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı.

Hakkında nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık suçlarından adli işlem yapılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

