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Jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar! Bursa'da korkutan anlar

02.08.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki Kestel ilçesinde bulunan bir şarküteri dükkanında korkutan anlar yaşandı. Dükkanda görevli dört kişi, jeneratörden sızan gazdan zehirlendi. Fenalaşarak yere yığılan çalışanların imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Jeneratörden sızan gazdan zehirlenip yere yığıldılar! Bursa'da korkutan anlar

Olay, Kestel İlçeşi Nizamettin Yalvak Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kestel'de Peynirci Baba isimli şarküteri dükkanında kesilen elektrik sonrası jenaratör devreye girdi. Bir süre sonra jenaratörden sızan gaz, işyerindeki 4 kişiyi etkiledi.

ESNAF VE VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Zehirlenen 4 kişi fenalaşıp yere yığılırken, yardımlarına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan 4 kişi, 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şarküteri çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bursa
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