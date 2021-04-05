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Jeneratörle balık avlayan 3 kişi yakalandı

05.04.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde jeneratörden aldıkları elektrik akımıyla balık avlayan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harran’a bağlı kırsal Gürgelen Mahallesi yakınlarından geçen sulama tahliye kanalında jeneratörle balık avlandığı ihbarını aldı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde jeneratörden aldıkları elektrik akımıyla balık avlayan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harran’a bağlı kırsal Gürgelen Mahallesi yakınlarından geçen sulama tahliye kanalında jeneratörle balık avlandığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, bindikleri teknede jeneratöre bağladıkları kabloyla suya elektrik akımı verip su yüzeyine çıkan balıkları avlayan 3 kişiyi yakaladı. Şahıslara 18 bin lira idari para cezası kesildi.

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