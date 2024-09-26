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Jenerikte adı yoktu! Öznur Serçeler Yalı Çapkını'ndan ayrıldı, Holding'e transfer oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 06:55
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Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezonda Öznur Serçeler'in sessiz sedasız ayrıldığı iddia ediliyordu. Jenerikte adı olmayan Serçeler diziden ayrılıp Holding dizisine transfer oldu.

Jenerikte adı yoktu! Öznur Serçeler Yalı Çapkını'ndan ayrıldı, Holding'e transfer oldu

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını yeni sezonda bir ismin ayrıldığı iddiası daha sezon başlamadan konuşulmaya başlamıştı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in hikâyede ve jenerikte olmaması sessiz sedasız ayrıldığı iddialarını beraberinde getirmişti.

Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümlerinde zaman atlaması nedeniyle yer almayan ve ilerleyen bölümlerde ekibe katılacağı öğrenilen Serçeler bu arada gelen teklif üzerine adres değiştirdi.

BADE İŞÇİL YERİNE ÖZNUR SERÇELER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv'nin merakla beklenen dizisi Holding'in ekibinde bir önemli değişiklik yaşandı. Başarılı oyuncu Holding dizisinin ekibine katıldı. Öznur Serçeler'in daha önce Bade İşcil'in adının geçtiği Ceyda rolüne hayat vereceği öğrenildi.

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İşcil projeden hazırlık süreci uzadığı için ayrıldığı öğrenildi.

EŞİ DE KENDİSİ GİBİ OYUNCU

Öte yandan Öznur Serçeler'in eşi de tanıdık bir isim çıkmıştı. Oyuncu Seda Güven'in kardeşi Yiğit Güven ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, eşiyle pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Serçeler'in eşi Yiğit Güven'in fotoğrafçılık ve motorculuk ile ilgilendiği biliniyor.

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Öznur Serçeler yalı çapkını
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