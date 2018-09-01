Jenna Presley adıyla tanınan ünlü porno yıldızı Brittni De La Mora kiliseye gitti, papazla evlendi, porno sektörünü bıraktı!

Yetişkin filmleri sektöründe "Jenna Presley" takma adını kullanan 31 yaşındaki Brittni De La Mora'nın, porno sektöründen ayrıldıktan sonra dindar ve sağlıklı bir hayat sürdüğü ifade edildi.

"İLAÇLARA BİNLERCE DOLAR PARA ÖDÜYORDUM"

New York Post'a konuşan Mora, "dünyanın en seksi porno yıldızı seçildim. İlaçlara binlerce dolar para ödüyordum" ifadelerinde bulundu. Mora'nın, 375'e yakın porno sahnesinde yer aldığı ve o zamanlarda aylık 30 bin dolar kazandığı belirtildi. Mora, porno sektöründe yer aldığı zamanlarda, uyuşturucu bağımlılığının bulunduğunu ve intihar düşüncelerine sahip olduğunu belirtti.

KİLİSEYE GİTMEYE BAŞLADIKTAN SONRA PORNO SEKTÖRÜNÜ BIRAKTI

31 yaşındaki Mora, 2012 yılında kiliseye gitmeye başladıktan sonra porno sektörüne veda ettiğini, İncil okumaya başladığını ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulduğunu ifade etti.

GİTTİĞİ KİLİSENİN PAPAZIYLA EVLENDİ

Cornerstone Kilisesi'ne gitmeye başladıktan sonra kocası papaz Richard De La Mora ile tanışan eski porno yıldızı, kocasıyla iki kitap yazdı ve porno sektöründe çalışanlara İncil'i okumalarını önerdiği belirtildi.



