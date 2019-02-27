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Jenner-Kardashian kardeşler yarışıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

Her hareketleriyle gündem olan Jenner-Kardashian kardeşler şimdi de paylaşımlarıyla gündemde... Kim Kardashian kardeşlerini mi kıskandı?

Jenner-Kardashian kardeşler yarışıyor mu?

Gösteri dünyasının ünlü ailesinde de rekabet yaşanıyor.

Kardashian ve Jenner kardeşler, önceki gün yaptıkları Instagram paylaşımlarıyla birbirlerine kelimenin tam anlamıyla "meydan okudu."

Model Kendall Jenner, iki ablası Kourtney ve Khloe Kardashian ile çektiği bu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Jenner'ın bu pozu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Ailenin her zaman herkesten bir adım öne çıkan üyesi Kim Kardashian ise bu pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Ard arda gelen bu paylaşımlar Jenner-Kardashian takipçilerini merak ettirdi. Kız kardeşler arasında bir yarış olarak görülen bu paylaşımlara beğeni yağdı.
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Bir kısım takipçi ise kardeşlerin aldatılan ve ihanete uğrayan Khloe Kardashian'a moral vermek için bu pozları verdiği görüşünde.


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Anahtar Kelimeler:
Jenner-Kardashian Kim Kardashian

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