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  4. Jennifer Aniston çıplak olduğu sahnelerle gündemde! "Hayatımda yaptığım en zor iş"

Jennifer Aniston çıplak olduğu sahnelerle gündemde! "Hayatımda yaptığım en zor iş"

12.10.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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54 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston, The Morning Show'da yeni bir çıplak seks sahnesi için soyunurken sosyal medyanın da gündemine düştü. 54 yaşındaki oyuncunun fit görünümüne yorum yağdı.

54 yaşındaki Jennifer Aniston, The Morning Show adlı yapımda ateşli sahneler için kamera karşısına geçti.

Jon Hamm ile başrolde yer alan güzel oyuncu sosyal medyayı salladı. Tamamen çıplak olduğu bu sahneler Aniston'ın bugüne kadarki kariyeri boyunca görev aldığı en cüretkar sahneler oldu.

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Jennifer Aniston, bu konuda Entertainment Weekly'ye yaptığı açıklamada "Bu rol bana şimdi olduğundan daha erken gelemezdi" diye konuştu.

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Güzel oyuncu dizideki rolünü de tamamen çıplak olarak kamera karşısına geçtiği sahneleri de "hayatında yaptığı en zor iş" olarak nitelendirdi.

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