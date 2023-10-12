Jennifer Aniston çıplak olduğu sahnelerle gündemde! "Hayatımda yaptığım en zor iş"

54 yaşındaki Jennifer Aniston, The Morning Show adlı yapımda ateşli sahneler için kamera karşısına geçti.

Jon Hamm ile başrolde yer alan güzel oyuncu sosyal medyayı salladı. Tamamen çıplak olduğu bu sahneler Aniston'ın bugüne kadarki kariyeri boyunca görev aldığı en cüretkar sahneler oldu.

Jennifer Aniston, bu konuda Entertainment Weekly'ye yaptığı açıklamada "Bu rol bana şimdi olduğundan daha erken gelemezdi" diye konuştu.

Güzel oyuncu dizideki rolünü de tamamen çıplak olarak kamera karşısına geçtiği sahneleri de "hayatında yaptığı en zor iş" olarak nitelendirdi.



