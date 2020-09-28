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Jennifer Aniston'ın Instagram rekoru Sir David Attenborough'a geçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Jennifer Aniston'ın en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşan Instagram hesabı rekoru el değiştirdi. İngiliz yayıncı ve natüralist Sir David Attenborough, güzel oyuncu Jennifer Aniston'a ait Instagram rekorunu 4 saat 44 dakikada kırdı.

Jennifer Aniston'ın Instagram rekoru Sir David Attenborough'a geçti!

Instagram zaman zaman kullanıcılarına sunduğu yeniliklerle zaman zaman da ilginç haberlerle gündeme geliyor. Bu haberlerin bir kısmını ise rekorlar oluşturuyor. Instagram rekorlarından biri ise güzel oyuncu Jennifer Aniston tarafından kırılmıştı. Aniston, Instagram hesabını açtıktan sadece 5 saat 16 dakika sonra 1 milyon takipçiye ulaşmıştı. Bu da Aniston'a 'Instagram'da en hızlı 1 milyon takipçiye ulaşan Instagram hesabı' unvanı kazandırmıştı. Şimdi ise bu unvanın Guiness Rekorları tarafından onaylanan yeni bir sahibi var: O isim İngiliz yayıncı ve natüralist Sir David Attenborough.

INSTAGRAM REKORU JENNİFER ANİSTON'DAN SİR DAVİD ATTENBOROUGH'A GEÇTİ

Sir David Attenborough, sesiyle daha çok tanınan bir isim. Doğa belgesellerine sesiyle can veren 94 yaşındaki Attenborough, Instagram'a katıldığını bir gönderi paylaşarak duyurdu. Ünlü natüralistin Instagram hesabı açtığını öğrenenler ise Attenborough'un hesabını takipçi yağmuruna tuttu. Bunun sonucunda ise ünlü isim, Jennifer Aniston'a ait olan 1 milyon takipçiye en hızlı ulaşan Instagram hesabı rekorunu ele geçirdi.

Instagram

GUİNNESS REKORLARI ATTENBOROUGH'UN INSTAGRAM REKORUNU ONAYLADI

Jennifer Aniston'ın rekoru, Sir David Attenborough tarafından tam 4 saat 44 dakikada geçildi. Aniston ise bu rekora 5 saat 16 dakika içinde ulaşmıştı. Yani Attenborough biraz da fark atarak rekorun sahibi oldu. Guinness Rekorları ise rekoru teyit ederek Attenborough'un 17 milyondan fazla kişi tarafından görüntülenen ilk paylaşımının altına ''Sizi Instagram'da görmek harika Sir David. Hoşgeldiniz'' yazdı. Attenborough, Instagram hesabıyla ise çevreye yönelik dikkat çekmek istiyor.

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