Jennifer Aniston Meksika tatilinde fiziğiyle büyüledi

İşte ünlü arkadaşların tatilinden fotoğraflar...
Jennifer Aniston kusursuz fiziğiyle büyüledi
Kız kıza çıkılan tatilde, arkadaşlarının aksine güneşlenmeyi tercih eden Aniston, uyumsuz bikinisi ile dikkat çekti.
50 yaşındaki güzel yıldız ilerleyen yaşına rağmen kusursuz görüntüsüyle adından sıkça söz ettiriyor.
Bir dönem Brad Pitt ile evli olan Jennifer Aniston, ABD'nin en çok kazanan kadın oyuncuları arasında.
Jennifer Aniston, şu sıralar Adam Sandler'la birlikte rol aldığı Netflix filmi Murder Mystery, ile izlenme rekoru kırıyor.
Jennifer Aniston'un Friends dizisinden bu yana ayrılmadığı yuakın arkladaşı Courteney Cox.
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