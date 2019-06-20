MAGAZİN

Jennifer Aniston Meksika tatilinde fiziğiyle büyüledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok izlenen yapımları arasında olan Friends dizisinden yakın arkadaşı Courteney Cox'un 55. doğum günü için Meksika'nın Cobo sahillerinde tatil yapan Jennifer Aniston bikinili görüntülendi.

İşte ünlü arkadaşların tatilinden fotoğraflar...

Jennifer Aniston kusursuz fiziğiyle büyüledi

Kız kıza çıkılan tatilde, arkadaşlarının aksine güneşlenmeyi tercih eden Aniston, uyumsuz bikinisi ile dikkat çekti.
50 yaşındaki güzel yıldız ilerleyen yaşına rağmen kusursuz görüntüsüyle adından sıkça söz ettiriyor.
Bir dönem Brad Pitt ile evli olan Jennifer Aniston, ABD'nin en çok kazanan kadın oyuncuları arasında.
Jennifer Aniston, şu sıralar Adam Sandler'la birlikte rol aldığı Netflix filmi Murder Mystery, ile izlenme rekoru kırıyor.
Jennifer Aniston'un Friends dizisinden bu yana ayrılmadığı yuakın arkladaşı Courteney Cox.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston Courteney Cox

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Ün'ün kızı boyunu geçti! Fotoğrafa beğeni yağdı

Annesinin boyunu geçti! Fotoğrafa beğeni yağdı

Yılmaz Morgül'den gaz maskeli eylem

Yılmaz Morgül'den gaz maskeli eylem

Deniz Akkaya: Anasına bak kızını al

'Anasına bak kızını al'

Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Talat Bulut 40'ın konuğu oldu! 'Tek kişi ile evlilik rekoru kırdım'

'Tek kişi ile evlilik rekoru kırdım'

Manuş Baba askerde! İnanılmaz değişim!

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.