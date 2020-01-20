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  4. Jennifer Aniston sütyensiz beyaz elbisesiyle kırmızı halıyı salladı

Jennifer Aniston sütyensiz beyaz elbisesiyle kırmızı halıyı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) törenine damga vuran isim oyuncu Jennifer Aniston oldu. Aniston beyaz elbisesiyle tüm dikkatleri üstüne çekti.

The Morning Show dizisindeki performansıyla dikkat çeken Jennifer Aniston ödül töreninde tercih ettiği beyaz elbisesiyle gündem oldu. Aniston'un göğüs uçlarının görünmesi sosyal medyaya damga vurdu.

SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri de yine Jennifer Aniston'ın eski eşi Brad Pitt ile sahne arkasındaki eğlenceli sohbeti oldu.

Jennifer Aniston elbisesiyle olay oldu

Dün gece Los Angeles’taki Shrine Auditorium’da gerçekleştirilen 2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken ünlüsü Jennifer Aniston oldu.
The Morning Show dizisindeki performansıyla drama dizisi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü alan Jennifer Aniston giydiği beyaz elbiseyle kırmızı halıya damga vurdu. Beyaz elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyen 50 yaşındaki oyuncu seksi görüntüsüyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
The Morning Show dizisindeki performansıyla drama dizisi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü alan Jennifer Aniston ile eski eşi Brad Pitt, ödül konuşması sonrası sahne arkasında karşılaştılar. İkilinin neşeli ve samimi tavırları elbise kadar ilgili çekiciydi.
Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt, esprili bir ödül konuşması gerçekleştirdi. Filmdeki karakterini anlatırken, “Karısıyla işini halledemeyen bir adam” deyince kamera eski eşi Jennifer Aniston’ı gösterdi. Pitt, “Dürüst olalım, zor bir bölümdü. Yükselen, gömleğini çıkaran ve karısıyla işini halledemeyen adam. Büyük gerilim. Büyük” şeklindeki esprili sözlerine Aniston gülerek ve alkışlayarak karşılık verdi.
1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çift, 2005’te ayrılma kararı almış ve iki ay sonra da Aniston boşanma davası açmıştı. Çiftin boşanmasında gerekçe olarak, Pitt'in Aniston'u aldatma iddiaları gündeme gelmişti. Ayrılıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt ile Mr. and Mrs. Smith filminde birlikte rol aldığı Angelina Jolie'nin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.
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