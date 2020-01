Jennifer Aniston sütyensiz beyaz elbisesiyle kırmızı halıyı salladı

The Morning Show dizisindeki performansıyla dikkat çeken Jennifer Aniston ödül töreninde tercih ettiği beyaz elbisesiyle gündem oldu. Aniston'un göğüs uçlarının görünmesi sosyal medyaya damga vurdu.

The Morning Show dizisindeki performansıyla drama dizisi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü alan Jennifer Aniston giydiği beyaz elbiseyle kırmızı halıya damga vurdu. Beyaz elbisesinin içine iç çamaşırı giymeyen 50 yaşındaki oyuncu seksi görüntüsüyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

The Morning Show dizisindeki performansıyla drama dizisi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülü alan Jennifer Aniston ile eski eşi Brad Pitt, ödül konuşması sonrası sahne arkasında karşılaştılar. İkilinin neşeli ve samimi tavırları elbise kadar ilgili çekiciydi.

Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Brad Pitt, esprili bir ödül konuşması gerçekleştirdi. Filmdeki karakterini anlatırken, “Karısıyla işini halledemeyen bir adam” deyince kamera eski eşi Jennifer Aniston’ı gösterdi. Pitt, “Dürüst olalım, zor bir bölümdü. Yükselen, gömleğini çıkaran ve karısıyla işini halledemeyen adam. Büyük gerilim. Büyük” şeklindeki esprili sözlerine Aniston gülerek ve alkışlayarak karşılık verdi.