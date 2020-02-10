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Jennifer Aniston ve eski eşi Brad Pitt sahne arkasında SAG ödüllerini kutladı

10.02.2020 22:29 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston ve eski eşi Brad Pitt buluşması, Los Angeles'taki SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri'nin en çok dikkat çeken fotoğraflarından biri oldu.

Jennifer Aniston ve eski eşi Brad Pitt sahne arkasında SAG ödüllerini kutladı

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston ve eski eşi Brad Pitt buluşması, Los Angeles'taki SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri'nin en çok dikkat çeken fotoğraflarından biri oldu.

2000 ile 2005 yılları arasında evli kalan Pitt ve Aniston, farklı alanlarda kazandıkları ödüller sonrası sahne arkasında karşılaştı ve burada bir süre konuştu.

Pitt, Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da filmindeki rolü ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

Eski eşi Jennifer Aniston ise The Morning Show dizisindeki rolü ile drama dizisi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.

56 yaşındaki Pitt, ödül konuşmasında, canlandırdığı Cliff Booth karakteri üzerinden renkli aşk hayatına da esprili bir gönderme yaptı.

Booth karakterini anlatırken, "Kafası sürekli güzel, üzeri çıplak ve eşi ile geçinemeyen bir karakteri oynamak çok zordu" dedi.

Brad Pitt konuşmasını yaptıktan sonra geçtiği sahne arkasında eski eşi Aniston'ın ödül kabülünü izledi.

İngiliz oyuncu Phoebe Waller-Bridge

İngiliz oyuncu Phoebe Waller-Bridge da Fleabag isimli BBC yapımıyla, komedi dizisi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Joaquin Phoenix ve Renee Zellweger, Joker ve Judy filmlerindeki rolleri ile en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini aldılar.

Oscar'da en iyi yabancı film kategorisinin yanında, en iyi film için de yarışan Güney Kore yapımı Parazit filmi gecenin en prestijli ödülünü aldı.

En iyi film ödülüne karşılık gelen ödülü alan Parazit'in bu başarısının, gelecek ay dağıtılacak Oscar ödülleri için de bir gösterge olabileceği değerlendiriliyor.

Laura Dern ödül konuşmasını yapıyor

En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında ödülü ise Netflix yapımı Marriage Story filmindeki rolü ile Laura Dern aldı. Dern'in ödülü de aynı kategoride aday olduğu Oscar ödülleri için bir işaret şeklinde yorumlanıyor.

Netflix'te yayınlanan The Crown dizisi ise drama dalında en iyi yapım ödülünü aldı.

Robert De Niro ödülü Leonardo di Caprio'dan aldı

Son olarak The Irishman (İrlandalı) filminde rol alan Robert De Niro, yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü.

De Niro, ödül konuşmasında birçok kez yaptığı gibi ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi ve "ABD Başkanı'nın görevini açıkça kötüye kullandığını" savundu:

"Birçoklarınızın "Yine mi siyaset konusuna giriyoruz" dediğinizi duyuyor gibiyim. Ama öyle zor bir durumdayız ki, bu benim gibi birçokları için büyük endişe kaynağı. Bir şeyler söylemem gerekiyor."

SAG, aralarında aktörlerin, dansçıların, dublörlerin ve seslendirmecilerin de olduğu 160 bin kişiyi temsil eden bir organizasyon.

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