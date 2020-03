Jennifer Aniston ve eski eşi Brad Pitt sahne arkasında SAG ödüllerini kutladı

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston ve eski eşi Brad Pitt buluşması, Los Angeles'taki SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri'nin en çok dikkat çeken fotoğraflarından biri oldu.

2000 ile 2005 yılları arasında evli kalan Pitt ve Aniston, farklı alanlarda kazandıkları ödüller sonrası sahne arkasında karşılaştı ve burada bir süre konuştu.

Pitt, Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da filmindeki rolü ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

Eski eşi Jennifer Aniston ise The Morning Show dizisindeki rolü ile drama dizisi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü.

56 yaşındaki Pitt, ödül konuşmasında, canlandırdığı Cliff Booth karakteri üzerinden renkli aşk hayatına da esprili bir gönderme yaptı.

Booth karakterini anlatırken, "Kafası sürekli güzel, üzeri çıplak ve eşi ile geçinemeyen bir karakteri oynamak çok zordu" dedi.

Brad Pitt konuşmasını yaptıktan sonra geçtiği sahne arkasında eski eşi Aniston'ın ödül kabülünü izledi.

İngiliz oyuncu Phoebe Waller-Bridge da Fleabag isimli BBC yapımıyla, komedi dizisi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.