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Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'a bölüm başı 2'şer milyon dolar

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

1 Kasım'da 100 ülkede piyasaya çıkmaya hazırlanan Apple'ın çiçeği burnunda platformu Apple TV+'ın projelerine yaptığı yatırımların detayları ortaya çıkıyor.

Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'a bölüm başı 2'şer milyon dolar

Dizi ve film izleme uygulaması Apple TV+, The Morning Show adlı yeni dizisinde başrolleri paylaşan Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon’a (43) bölüm başı 2’şer milyon dolar (12 milyon TL) ödeyecek.

SEZON 300 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

Dizinin her bölümü Apple TV+’a 15 milyon, her bir sezonu ise 300 milyon dolara mal olacak.

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Khal Drogo karakteriyle dünyada ün kazanan, DC'nin Aquaman filmiyle kariyerinde zirve yapan Jason Momoa'nın boşrolünde olacağı See dizisi de bütçesiyle gündemde.

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BEKLENTİLER YÜKSEK

Dizinin ilk bölümlerde bile maliyeti, bölüm başına 15 milyon dolar dolaylarında. Henüz yayına girmeden bu kadar büyük bütçeler alabilen See, bu nedenle beklentileri yükseltiyor.

600 YIL SONRASINI ANLATIYOR

Peeky Plinders'ın da yaratıcısı olan Steven Knight tarafından yazılan See'nin ilk sezonu 8 ila 10 bölüm arasında sürecek. Görme yeteneğini kaybeden insanların hikayesini anlatan dizi, bugünden 600 yıl sonrayı anlatıyor. Gerçekliği arttırmak için çok sayıda görme engelli oyuncu kullanılan dizinin lansmanı 1 Kasım'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston Reese Witherspoon

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