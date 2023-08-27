Jennifer Aniston yaşlanmamak için yüzüne o hayvanın spermini sürüyormuş!

"Friends" dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Jennifer Aniston yıllara meydan okuyan görünümünü neye borçlu olduğunu itiraf etti. Wall Street Journal'a samimi açıklamalarda bulunan Jennifer Aniston, geçmişte genç görünümünü korumak için her türlü yolu denediğini söyledi.

Geçmişte genç görünümünü korumak için şaşırtıcı yollara başvurduğunu açıklayan ünlü isim, bir estetisyenin önerdiği somon spermiyle yüz bakımı bile yaptığını söyledi.

Bu konuda şüpheleri olduğunu belirten oyuncu, duyduğunda "Her şeyden önce 'Ciddi misin?' diye sordum. Somon balığının spermini nasıl elde ediyorsunuz? dedim" şeklinde tepki verdiğini söyledi.

Aniston, ayrıca her şeyi en az bir kere denemeye istekli olduğunu da belirtti. Hollywood yıldızı, denediği yüz bakımının cildinin gençlik ışıltısını iyileştirmek adına hiçbir etkisi bulunmadığını itiraf etti.



