Jennifer Lawrence: Cinsel ilişki öncesi sevgililerimden test isterim

Güzel oyuncu, verdiği bir röportajda "Cinsel ilişkiden hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum. Sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim" dedi.
Jennifer Lawrence
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‘Kızıl Serçe’ filmiyle hayranlarıyla buluşan Jennifer Lawrence, performansının yanı sıra özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla da çok konuşulacağa benziyor.
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The Sun gazetesine röportaj veren oyuncu, ilginç sözleriyle şaşırttı.
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Lawrence, “Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum çünkü hijyen hastasıyım.
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İnsanlarla fazla fiziksel temastan, hatta tokalaşmaktan bile çekinirim” şeklinde konuştu.
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Geçtiğimiz aylarda yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisini bitiren oyuncu, bekarlığın zor olduğunu ve yalnızlığı sevmediğini de sözlerine ekledi.
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Kısa beraberliklerden kaçındığını söyleyen Lawrence, şöyle devam etti: “Sadece erkek arkadaşlarımla birlikte olurum.
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Enfeksiyon kapmaktan korktuğum için sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim.”