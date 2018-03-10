Jennifer Lawrence: Cinsel ilişki öncesi sevgililerimden test isterim

Güzel oyuncu, verdiği bir röportajda "Cinsel ilişkiden hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum. Sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim" dedi.

1 / 10 ‘Kızıl Serçe’ filmiyle hayranlarıyla buluşan Jennifer Lawrence, performansının yanı sıra özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla da çok konuşulacağa benziyor.