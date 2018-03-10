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Jennifer Lawrence: Cinsel ilişki öncesi sevgililerimden test isterim

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Jennifer Lawrence, "Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum. Enfeksiyon kapmaktan korktuğum için sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim" dedi.

Güzel oyuncu, verdiği bir röportajda "Cinsel ilişkiden hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum. Sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim" dedi.

Jennifer Lawrence

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‘Kızıl Serçe’ filmiyle hayranlarıyla buluşan Jennifer Lawrence, performansının yanı sıra özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla da çok konuşulacağa benziyor.

‘Kızıl Serçe’ filmiyle hayranlarıyla buluşan Jennifer Lawrence, performansının yanı sıra özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla da çok konuşulacağa benziyor.
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The Sun gazetesine röportaj veren oyuncu, ilginç sözleriyle şaşırttı.

The Sun gazetesine röportaj veren oyuncu, ilginç sözleriyle şaşırttı.
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Lawrence, “Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum çünkü hijyen hastasıyım.

Lawrence, “Seksten hoşlanmıyorum, nadiren yapıyorum çünkü hijyen hastasıyım.
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İnsanlarla fazla fiziksel temastan, hatta tokalaşmaktan bile çekinirim” şeklinde konuştu.

İnsanlarla fazla fiziksel temastan, hatta tokalaşmaktan bile çekinirim” şeklinde konuştu.
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Geçtiğimiz aylarda yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisini bitiren oyuncu, bekarlığın zor olduğunu ve yalnızlığı sevmediğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz aylarda yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisini bitiren oyuncu, bekarlığın zor olduğunu ve yalnızlığı sevmediğini de sözlerine ekledi.
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Kısa beraberliklerden kaçındığını söyleyen Lawrence, şöyle devam etti: “Sadece erkek arkadaşlarımla birlikte olurum.

Kısa beraberliklerden kaçındığını söyleyen Lawrence, şöyle devam etti: “Sadece erkek arkadaşlarımla birlikte olurum.
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Enfeksiyon kapmaktan korktuğum için sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim.”

Enfeksiyon kapmaktan korktuğum için sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim.”
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