Jennifer Lawrence'dan bomba itiraf: Seks yapmayalı...

Son filmi Red Sparrow yani Kızıl Serçe'de sergilediği performansla çok konuşulan 27 yaşındaki Jennifer Lawrence'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi.

Lawrence, "Cinsellik hakkında sık sık konuştuğum için beni seks düşkünü sanıyorlar ama aslında tam tersi. Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam. Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim" diye konuştu.

SEKS YAPMAYALI UZUN ZAMAN OLDU

İngiltere'nin çok okunan The Sun gazetesine röportaj veren oyuncu, şu anda bir ilişkisi olmadığını da açıkladı:

"Bir süredir sevgilim yok. Haliyle seks yapmayalı uzun zaman geçti desem yalan olmaz" diyerek cinsel hayatında pek de heyecanlı günler geçirmediğinin altını çizdi.

Jennifer Lawrence, hastalanmaktan korktuğu için insanların elini sıkmak bile istemediğini de söyledi.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?