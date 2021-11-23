Jennifer Lawrence: Herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir

Hollywood’un sevilen ismi Jennifer Lawrence, 2014 yılında yaşanan hack skandal sonrası yaşadıklarını anlattı. Kendisiyle birlikte Rihanna, Kate Upton, Kim Kardashian, Selena Gomez, Cara Delavigne gibi birçok ismin telefonlarına yapılan saldırıda ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları yayınlanmıştı.

Jennifer Lawrence, çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından "travmasının sonsuza kadar var olacağını" açıkladı.

Vanity Fair’e konuşan Jennifer Lawrence, “Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir. Benim travmam sonsuza kadar var olacak.”

Yaşananlardan dolayı çok öfkeli olan oyuncu, "Lanet olası gezegen tarafından toplu tecavüze uğruyorum. Sanki dünyadaki her insan benim mahremimi görmüş gibi hissediyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

