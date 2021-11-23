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Jennifer Lawrence: Herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir

23.11.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Jennifer Lawrence, yeni filmi Don’t Look Up kapsamında Vanity Fair’e röportaj verdi. Jennifer Lawrence, 2014 yılında cep telefonunun hacklenmesi sonucu çıplak fotoğraflarının yayınlanması hakkında konuştu. Sızdırılan çıplak fotoğraflardan kaynaklanan travmanın 'sonsuza kadar' süreceğini söyledi.

Jennifer Lawrence: Herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir

Hollywood’un sevilen ismi Jennifer Lawrence, 2014 yılında yaşanan hack skandal sonrası yaşadıklarını anlattı. Kendisiyle birlikte Rihanna, Kate Upton, Kim Kardashian, Selena Gomez, Cara Delavigne gibi birçok ismin telefonlarına yapılan saldırıda ünlü isimlerin çıplak fotoğrafları yayınlanmıştı.

Jennifer Lawrence, çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından "travmasının sonsuza kadar var olacağını" açıkladı.

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Vanity Fair’e konuşan Jennifer Lawrence, “Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir. Benim travmam sonsuza kadar var olacak.”

Yaşananlardan dolayı çok öfkeli olan oyuncu, "Lanet olası gezegen tarafından toplu tecavüze uğruyorum. Sanki dünyadaki her insan benim mahremimi görmüş gibi hissediyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

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