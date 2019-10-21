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Jennifer Lawrence'ın düğününden ilk fotoğraflar yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney ile evlenen Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın, pek çok ünlünün katıldığı görkemli düğününden ilk kareler yayınlandı.

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence ve sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney, önceki gün ABD'de pek çok ünlünün katıldığı görkemli bir düğünle evlendi.

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Rhode Adası'nda görkemli bir düğünle evlenen çiftin gizli tutulan töreninden ilk kareler yayınlandı.

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Dior imzalı gelinlik giydiği öğrenilen 29 yaşındaki oyuncunun gelinliği henüz detaylı olarak görülemiyor.
Lawrence ile Maroney çifti, düğünün yapılacağı adaya özel jetle geldi.

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Pek çok ünlünün katıldığı düğünden birkaç saat önce Lawrence, törenin yapılacağı Belcourt of Newport adlı mekana girerken böyle görüntülendi.

İşte düğüne katılan isimlerin düğnden önce ya da düğün esnasında çekilen fotoğrafları...

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jennifer lawrence düğün

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