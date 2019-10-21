Jennifer Lawrence'ın düğününden ilk fotoğraflar yayınlandı

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence ve sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney, önceki gün ABD'de pek çok ünlünün katıldığı görkemli bir düğünle evlendi.

Rhode Adası'nda görkemli bir düğünle evlenen çiftin gizli tutulan töreninden ilk kareler yayınlandı.

Dior imzalı gelinlik giydiği öğrenilen 29 yaşındaki oyuncunun gelinliği henüz detaylı olarak görülemiyor.

Lawrence ile Maroney çifti, düğünün yapılacağı adaya özel jetle geldi.

Pek çok ünlünün katıldığı düğünden birkaç saat önce Lawrence, törenin yapılacağı Belcourt of Newport adlı mekana girerken böyle görüntülendi.

İşte düğüne katılan isimlerin düğnden önce ya da düğün esnasında çekilen fotoğrafları...



