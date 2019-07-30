Jennifer Lopez 90 kişilik ekip ve 10 tırla Antalya’ya geliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "It’s My Party" turnesi kapsamında 6 Ağustos’ta Antalya’da konser verecek. Regnum Carya Otel’de gerçekleşecek konsere jlo 90 kişilik ekibi ve 10 tır dolusu malzeme ile gelecek. Regnum ekibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kaldığı kurşun geçirmez villayı jlo için hazırlıyor. Villada jlonun çocukları için çocuk kulübü düzenlenecek.

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jeniffer Lopez, It’s My Party turnesi kapsamında 6 Ağustos’ta Antalya’da konser verecek. Şarkıcı jlo’nun Belek’teki Regnum Carya Otel’de 2 saat sahne vermesi bekleniyor. Konserin biletleri 7 bin TL ile locadan izlemek isteyenler için 50 bin Euro’ya kadar çıkıyor. O dönemde otelde minimum 7 gün konaklayan misafirler de konseri izleyebilecek. Konsere Hadise ve Demet Akalın gibi Türk şarkıcıların da gelmesi bekleniyor. Regnum Carya Otel’i konser hazırlıkları, sahne ve kulisin son hali ve jlo’nun ailesiyle birlikte kalacağı Crown Villanın kapılarını İhlas Haber Ajansı’na açtı.

"Öncü bir ekip gelerek sahneyi gördü"

Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna hazırlıkların çok güzel gittiğini ve çok heyecanlı olduklarını belirterek muhteşem bir konser olacağını dile getirdi. Daha önce çok sayıda konser yapıldığını hatırlatan Üstertuna, özellikle Lopez’in diğer isimler arasında öne çıkacağını söyledi. Hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini aktaran Üstertuna, "Aslında süreç hiç kolay değil, Jennifer Lopez gibi bir sanatçıyı Türkiye’ye getirebilmek, ikna edebilmek belli bir süre alıyor. Önceden öncü bir ekip geldi tesisimizi görüp bizimle tanıştılar, sahnemizi gördüler ve istedikleri gibi bir yer olduğunu söylediler. Uzun bir süreç sonrası artık son dönemece geldik, son detayları bitirip 6 Ağustos’ta da çok güzel, eğlenceli ve müthiş bir ışık ve ses gösterisi ile bir konser bekliyoruz" şeklinde konuştu.