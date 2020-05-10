Jennifer Lopez-Alex Rodriguez düğünü ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in evlilik planlarını da alt üst etti. Lopez ve Rodriguez, düğünlerini erteledi.

Çifte yakın kaynaklar, “Birkaç haftadır bu karar üzerinde düşündüler. Yakın gelecekte normalleşme olamayacağı için en akıllıca ve güvenli yolu seçtiler” açıklamasını yaptı.

Eski profesyonel beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile nişanlı olan Lopez, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Salgın bizi biraz etkiledi. Neler olacağını göreceğiz. Biz de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyi durdurduk. Beklemek zorundayız ve önümüzdeki birkaç ay nasıl sonuç çıkacağını görmeliyiz."

