Jennifer Lopez Beyonce'yi mi taklit etti? İnanılmaz benzerlik

Bazı Twitter kullanıcıları Jennifer Lopez'i Pazar gecesi gerçekleşen Amerikan Müzik Ödülleri'nde Beyonce'nin performansını kopyalamakla suçladı.

İzleyiciler, JLO'nun pazar gecesi gerçekleşen Amerikan Müzik Ödülleri'nde Maluma ile Pa Mi ve Lonely'yi seslendirirken, 2014'te Beyonce'nin Drunk In Love performansıyla kıyaslayınca kıyafeti ve saç modelinin benzerliğini fark etti.

Bununla birlikte, Beyonce'nin kocası Jay-Z ile olan samimi performansıyla benzerliklerine dikkat edilse de, genel görünüm ve rutinin Chicago müzikalindeki Cell Block Tango'dan ilham aldığı yönünde.

Yine de, her ikisi de kısa, parlak kilitlerle, yarı şeffaf siyah bir tulumla bir sandalyede dans ederken oldukça benzer bir görünüm sergiledi.

