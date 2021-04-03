Jennifer Lopez cennetten paylaştı

Nişanlısı Alex Rodriguez ile ilişkisinde problemler yaşayan; rol arkadaşı Armie Hammer'ın, hakkında çıkan 'yamyamlık' iddiaları üzerine filmden ayrılmasıyla hareketli günler geçiren Jennifer Lopez, Shotgun Wedding çekimlerine devam ediyor. Sette mola verdiğin anların fotoğraflarını paylaşan 51 yaşındaki oyuncunun kristalli kahve kupasını yanından ayırmaması dikkat çekti.

JENNİFER LOPEZ GELİNLİĞİYLE POZ VERDİ

Filmde giydiği gelinliğiyle eli kanlı bir şekilde objektife poz veren J-Lo, muhteşem manzaralı koylarda yorgunluk atıyor.

Setten gelinlikle dinlendiği anların fotoğrafların paylaşan Lopez'in meşhur kristalli kahve kupasından oraya da götürdüğü anlaşıldı. Lopez'in kupasını bu kez filme özel kişiselleştirmiş olması dikkat çekti. Jennifer Lopez, paylaşımına "cennete çalışmak" etiketini ekledi.

SHOTGUN WEDDİNG HAKKINDA

51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler.

Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler.

Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

