MAGAZİN

Jennifer Lopez'den cesur poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Jennifer Lopez Instagram paylaşımıyla yine olay oldu! Lopez'in cesur elbise tercihine takipçilerinden yorum yağdı

Ünlü yıldızın Instagram'da yaptığı bu paylaşım takipçileri tarafından ilginç şekillerde yorumlandı.

'Kumaşım var terzi bulamadım'

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Gösteri dünyasının yıllara meydan okuyan yıldızı Jennifer Lopez yine sosyal medyayı salladı.
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Lopez, Instyle dergisi içen fotoğrafçı Anthony Maule'ye verdiği pozlardan bazılarını sosyal medyada da paylaştı.
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Lopez'in paylaştığı üç poz içinden en çok yorum alanı ise bu oldu. Birçok hayranı "Jennifer insan olamaz" derken bir tanesi de "Bir parça kumaşım var ama ne yapacağımı bilemiyorum" yazarak poza esprili bir yorum getirdi.
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JLo'nun bazı payranları da onun her fırsatta bedenini sergilediğini ve bundan hiç hoşlanmadıklarını belirterek ünlü yıldızı eleştirdi.
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Lopez ise dergiye yaptığı açıklamada "Kendime bakıyorum ve bu da görünüyor" diye konuştu. 49 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez, ilerleyen yıllara rağmen bozulmayan görüntüsünü "sıkı çalışmanın sonucu" olarak nitelendirdi.
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Geçip giden yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez, sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı. Kırmızı bir elbise giyen 49 yaşındaki Lopez, kol ve sırt kaslarını gözler önüne seren bir pozuna Instagram sayfasında yer vermişti. Lopez bu pozunu "Bu geceki şovdan sonra kendimi süper kadın gibi hissediyorum" notuyla paylaşmıştı.
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Lopez paylaşımında 27 günde 15 kez şov yaptığını ve bu yolun başındayken kendi kendine bu işten daha güçlü bir şekilde çıkmaya söz verdiğini belirtti
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"Çalışacağım ve hayatım boyunca sahip olduğum en kusursuz şekle sokacağım bedenimi" diyen Lopez, egzersiz programları sırasında kendini yorgun hissettiği anlar da olduğunu belirterek bulabildiği her fırsatta hatta seyahatte bile programını aksatmadığını belirtti. Birçok duygu hissettiğini belirten Lopez "Ama en çok güçlü, mutlu ve müteşekkir hissediyorum" diye yazdı.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kadin yasayan ve yuruyen saltanat, hem hayraniyim, hemde helal olsun, bizim kizlarda anca yesin icsin trip atsin, 20 sene oncesine gore evlenecek adam kalmadi diye sikayet ediyorlar, bir dusujun bakim niye kalmadi, sizin yaptiginiz kaprisin yarisini yapmayan rus,belarus,moldova asilli kadinlar erkegini daha cok mutlu ediyor, siz bu kafayla 20 yil sonra cikmaya adam bulamazsiniz
Bakıyorlar kendilerine çok güzel.Para var huzur var.Türkiyede olsa hemen kötü kadın ilan ederler.
maşallah lokum gibisin..
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