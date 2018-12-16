MAGAZİN

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.12.2018 09:34 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, katıldığı bir programda film çekimleri sırasında birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

İlişkileri ve evlilikleriyle gündem olan ünlü yıldız Jennifer Lopez, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

49 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez en yakın arkadaşı Leah Remini ile katıldığı programda, oynadığı yaklaşık 40 film çekimi sırasında sette birçok kez ilişkiye girdiğini açıkladı.

jlo-shares-sexy-pic-in-bed

Jennifer, bunu çok yoğun olduğu için ve ilişkiye zaman bulamadığı için yaptığını söyledi.

ESKİ İLİŞKİLERİNE DÖNÜYOR!

Jennifer eski sevgililerini bir türlü eskitememesiyle ünlü. Onun ilişkileri asla bitmiyor, bir şekilde dönüp dolaşıp aynı adamlarla takılmayı sürdürüyor. Dedikodular o ki, Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2004 yılındaki o dramatik ayrılıklarından sonra bir süre daha 'takılmaya' devam etmişlerdi.

unlu-sarkici-jennifer-lopez-film-cekimleri-11542940_4342_m

2005 yılında katıldığı bir canlı yayında Jennifer Lopez bu huyunu itiraf etti. Hatırlarsanız şu anki büyük aşkı Alex Rodriguez ile tanışmadan önce de, 2011'den 2016'ya kadar da Casper Smart ile küsüp-barışma hızına yetişilememişti. Aynı şekilde Marc Anthony ile olan bir dargın bir barışık beraberliği yıllarca sürüncemede kalmıştı. Sonra zaten evlenip boşandılar.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildiAdriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi
Müziği bıraktı! Köye yerleşti...Müziği bıraktı! Köye yerleşti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez Jennifer Lopez seksi Jennifer Lopez itiraf

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

'Arkamdan geldi, tuvalette zorla ilişkiye...'

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

Müziği bıraktı! Köye yerleşti...

Kylie Jenner'in yılbaşı pozu beğeni rekoru kırdı

Kylie Jenner'in yılbaşı pozu beğeni rekoru kırdı

Elektrikli Şahan Gökbakar

Elektrikli Şahan Gökbakar

Nilperi Şahinkaya: Sektör kötü durumda

Nilperi Şahinkaya: Sektör kötü durumda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.