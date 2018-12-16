Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

İlişkileri ve evlilikleriyle gündem olan ünlü yıldız Jennifer Lopez, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

49 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez en yakın arkadaşı Leah Remini ile katıldığı programda, oynadığı yaklaşık 40 film çekimi sırasında sette birçok kez ilişkiye girdiğini açıkladı.

Jennifer, bunu çok yoğun olduğu için ve ilişkiye zaman bulamadığı için yaptığını söyledi.

ESKİ İLİŞKİLERİNE DÖNÜYOR!

Jennifer eski sevgililerini bir türlü eskitememesiyle ünlü. Onun ilişkileri asla bitmiyor, bir şekilde dönüp dolaşıp aynı adamlarla takılmayı sürdürüyor. Dedikodular o ki, Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2004 yılındaki o dramatik ayrılıklarından sonra bir süre daha 'takılmaya' devam etmişlerdi.

2005 yılında katıldığı bir canlı yayında Jennifer Lopez bu huyunu itiraf etti. Hatırlarsanız şu anki büyük aşkı Alex Rodriguez ile tanışmadan önce de, 2011'den 2016'ya kadar da Casper Smart ile küsüp-barışma hızına yetişilememişti. Aynı şekilde Marc Anthony ile olan bir dargın bir barışık beraberliği yıllarca sürüncemede kalmıştı. Sonra zaten evlenip boşandılar.

