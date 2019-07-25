MAGAZİN

Jennifer Lopez'den gösterişli doğum günü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

Jennifer Lopez dün 50 yaşına girdi. Miami Star Island’da Gloria ve Emilio Estefan’ın villasında düzenlenen partiye 250'den fazla konuk katıldı... Lopez gecede 73 bin TL'lik bir kıyafet tercih etti.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez artık 40'li yaşlarını bitirdi ve 50 yaş için gösterişli bir doğum günü yaptı.

Doğum günü kıyafeti olay oldu

Jennifer Lopez hayatının yeni dönemine kelimenin tam anlamıyla çılgınlar gibi eğlenerek girdi.
Lopez için yakın arkadaşı olan Gloria Estefan'ın Miami'deki Star Island adlı malikanesinde bir kutlama düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren partide şarkılar söylendi, danslar edildi.
İddialı bir kıyafetle yeni yaşını kutlayan Lopez doğum günü pastasını da neşeli kahkahalar ve çığlıklar eşliğinde kesti.
Lopez ve Rodriguez partiye, Rodriguez'in yeni yaş hediyesi olarak aldığı lüks kırmızı otomobil ile gitti. Otomobili Rodriguez kullandı.
Miami Star Island'da Gloria ve Emilio Estefan'ın 32 milyon dolarlık, yaklaşık 182 milyon TL’lik villasında gerçekleşen geceye, DJ Khaled ve Ashanti gibi müzik endüstrisinden büyük isimler katıldı.
Altın temalı doğum gününe, Versace markasına ait, üstü kemer tokası detaylı, altın görünümlü bir elbise ile katılan Lopez, kıyafetini, Jimmy Choo markasına ait platform bir ayakkabı ile kombinledi.
Jennifer Lopez’in bu özel tasarımı ise 10 bin 236 sterlin, yaklaşık olarak 73 bin TL…
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